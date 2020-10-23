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Как не спалить зимой дом и дачу в Бердске, рассказали в МЧС

17:30 23.10.2020 Фото: МЧС по Бердску
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Достаточно одного брошенного окурка, чтобы огромная куча мусора, сухих листьев или ветвей вспыхнула.

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Зима- пожароопасный период

Когда осень вступает в свои права, температура приближается к нулю, дождь льет почти постоянно, большинство дачников возвращаются в свои городские квартиры. При этом загородный дом и участок остаются без присмотра. Если у вас нет возможности часто навещать дачу, к зимовке нужно готовиться особенно тщательно. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску напоминают дачниками простые правила пожарной безопасности, которые помогут уберечь дачный домик от пожара в зимний период. Ведь для сохранности дома и других построек недостаточно просто навести порядок и повесить на дверь крепкий замок. Обязательно нужно проверить дом на наличие неисправностей, которые могут привести к печальным последствиям, а также уделить внимание технике и другим предметам быта. Мусор.

Чаще всего дачные пожары возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков при уборке территории. Достаточно одного брошенного окурка, чтобы огромная куча мусора, сухих листьев или ветвей вспыхнула. В этом случае огонь может перекинуться на близлежащие дачные домики. Чтобы не допустить пожаров в дачных обществах, рекомендуется освободить территории от мусора и сухой растительности, особенно у деревянных строений, не выжиганием, а вывозом. Но если по каким либо причинам организовать вывоз мусора невозможно и единственным способом остается его сжигание, то советуем использовать жестяную бочку, которая должна находиться на максимальном удалении от различных строений, кустов и деревьев. Такой очаг нужно контролировать и, при необходимости, быстро — буквально за считанные секунды — потушить. Ни в коем случае не сжигайте мусор в ветреную погоду. Печь. Чтобы печь в новом дачном сезоне работала исправно, заблаговременно обратите внимание на ее состояние. Вполне реально, что необходим простенький ремонт (побелить, заделать трещины) для обеспечения максимальной работоспособности. Также, поможет корректно и эффективно функционировать чистый дымоход, а потому чистим его от сажи еще осенью. Электричество. Обязательным условием успешной «консервации» дачного домика является отключение электричества.

Для того, чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Кроме того, необходимо привести в порядок электропроводку – помните, что ее монтажом должны заниматься только профессионалы! Часто «дачные» пожары происходят именно по причине неисправности проводки, поэтому пренебрегать такой мерой безопасности не стоит. Газ. Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом – лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании. Следует помнить, что дачные воры зачастую устраивают пожар, чтобы замести следы своей деятельности и, в этом случае, газовый баллон может служить источником больших разрушений. Особое внимание следует уделить состоянию проездов и подъездов к коллективному саду и отдельно к каждому дому. Запрещено уменьшать ширину проездов, подъезды к дачным домам должны быть свободными для проезда пожарной техники, ветви деревьев обрезаны. В случае пожара немедленно сообщите об этом по телефону спасения «01», по мобильному телефону «112» (звонок бесплатный), назвав точный адрес места пожара, свою фамилию, а до прибытия пожарных постарайтесь принять меры по эвакуации людей и тушения огня, соблюдая меры собственной безопасности. Инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области капитан вн. службы Леонов В.А.

дача пожар
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