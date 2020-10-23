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Что ответила на запрос о задержке и снижению зарплаты медикам в COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?

17:45 23.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Половину зарплаты не выплатили за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ. Также медики "скорой" устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют.

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Главный врач ЦГБ бердска Алла Дробинская
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Что ответила на запрос о задержке и снижению зарплаты медикам в COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?Моей доченьке все хуже, а если это COVID-19? Не отправили на карантин из-за заболевшего ученика класс в школе №12 БердскаЕщё 204 новостейСюжет: Реанимация ЦГБ БердскаЧто ответила на запрос о задержке и снижению зарплаты медикам в COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?9 аппаратов ИВЛ и электроотсосов получила ЦГБ Бердска для лечения COVID-19. Больница готовится к разгару эпидемииЕщё 115 новостей

Попросила отсрочку для ответа по задержке и снижению зарплаты главный врач ЦГБ Бердска Дробинская. Напомним, половину зарплаты не выплатили за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ Бердска. Также медики "скорой" ЦГБ Бердска устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой, - сообщила Дробинская 19 октября

Также напомним - что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19, ответил Минздрав России.

зарплата медикам коронавирус медики пандемия
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От редакции

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Медик, 23 октября 2020 18:50
А что его готовить, он заедается уже в который раз, а она все не знает как ответить!

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