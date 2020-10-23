Что ответила на запрос о задержке и снижению зарплаты медикам в COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?

Половину зарплаты не выплатили за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ. Также медики "скорой" устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют.

Главный врач ЦГБ бердска Алла Дробинская

Попросила отсрочку для ответа по задержке и снижению зарплаты главный врач ЦГБ Бердска Дробинская. Напомним, половину зарплаты не выплатили за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ Бердска. Также медики "скорой" ЦГБ Бердска устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой, - сообщила Дробинская 19 октября

Также напомним - что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19, ответил Минздрав России.