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Избил до смерти 23-летнего помощником прокурора бывший спецназовец со своим другом. Какой срок им грозит?

18:02 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Их добычей стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей.

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Экс-сотрудник ГРУ получил 7 лет лишения свободы за убийство помощника прокурора в Москве

Максим Лунегов полностью признал вину.

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова за нападение и убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд поставил признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст 162 УК РФ ("Разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище"). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в семь лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документе. Отмечается, что осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием после задержания.

Как установило следствие, житель Перми Андрей Глухих со своим знакомым, экс-бойцом спецподразделения ГРУ Лунеговым, познакомились в интернете с 23-летним помощником прокурора Некрасовым. Последний пригласил новых знакомых к себе домой. Там налетчики избили его и ограбили, оставив связанного без сознания, что привело к смерти мужчины. Их добычей стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей. В марте 2020 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Глухих к 7,5 г. колонии. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Лунегов же пытался скрыться от следствия за границей. Однако был задержан в столице Киргизии Бишкеке сотрудниками местного Комитета национальной безопасности, а позже выдан российской стороне.

Изначально Глухих и Лунегову были предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ) и в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162 УК РФ). Однако после признания вины обоим обвинения были переквалифицированы на более мягкие.

Источник: ТАСС

задержали убийство
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7 лет за убийство-это норма?

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