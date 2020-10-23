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Электрокамины: что же учесть при покупке в первую очередь?

17:18 23.10.2020
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Камины, особенно электрические модели, завоевали большую популярность, и на это есть множество причин.

Приобрел такой камин есть уникальная возможность создать эффект живого огня, дыма, а в некоторых моделях присутствует имитация потрескивания сгорающих поленьев.

Моделей электрокаминов в наши дни огромнейшее количество и часто это становится причиной сложного выбора. Подобрать достойный электрокамин вполне реально. Стоит учесть абсолютно все дизайнерские условия в интерьере, место размещения, а также цветовую гамму и т.п.

Нюансы, что следует учесть

Сейчас камины стали чем-то габаритнее, нежели просто отопительный прибор. Ведь вид открытого огня завораживает, и наблюдать за ним можно часами. Во время выбора электрокамина стоит учитывать исключительные следующие моменты:

  • дополнительные возможности;
  • способ установки;
  • потребляемая мощность;
  • декоративные функции;
  • габаритные размеры;
  • оформление.

Многие при выборе отдают предпочтения тем моделям электрокаминов, которые имеют функции увлажнения и ароматизации воздуха. Многие люди обращают внимание на то, что электрокамины – совершенно недешевое удовольствие.

Электрокамины
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