Как выбрать качественный мед

Купить его не проблема, но только не каждый производитель может похвастаться действительно качественным продуктом.

Поэтому покупая этот продукт, в первую очередь стоит проверять его натуральное содержание. Сегодня во многих источниках можно посмотреть, как это можно сделать. Так, купить мед реально и на этом специализированном сайте, где представлен широкий спектр этого лакомства.

Простые советы

Ненатуральный продукт в основном получается путем ошибок или же махинаций во время его изготовления и продаже. Искусственный мед можно получить путем выпаривания сока с многих продуктов.

Натуральный мед имеет следующие признаки:

однородный, не имеет пятен;

не свертывается;

равномерно загущен;

нет пузырьков и пенки;

не капает, а тянется непрерывно;

не имеет посторонних запахов.

Стоит также сразу отметить и то, что в основном в магазинах и супермаркетах продается ненатуральный мед и покупать его лучше всего на рынке, но у проверенных поставщиков. Стоит помнить, что если продукт стоит слишком дешево, значит он может быть вполне разбавлен какой-то химией или другими веществами.