Как выбрать качественный мед

Купить его не проблема, но только не каждый производитель может похвастаться действительно качественным продуктом.
Поэтому покупая этот продукт, в первую очередь стоит проверять его натуральное содержание. Сегодня во многих источниках можно посмотреть, как это можно сделать. Так, купить мед реально и на этом специализированном сайте, где представлен широкий спектр этого лакомства.
Простые советы
Ненатуральный продукт в основном получается путем ошибок или же махинаций во время его изготовления и продаже. Искусственный мед можно получить путем выпаривания сока с многих продуктов.
Натуральный мед имеет следующие признаки:
- однородный, не имеет пятен;
- не свертывается;
- равномерно загущен;
- нет пузырьков и пенки;
- не капает, а тянется непрерывно;
- не имеет посторонних запахов.
Стоит также сразу отметить и то, что в основном в магазинах и супермаркетах продается ненатуральный мед и покупать его лучше всего на рынке, но у проверенных поставщиков. Стоит помнить, что если продукт стоит слишком дешево, значит он может быть вполне разбавлен какой-то химией или другими веществами.