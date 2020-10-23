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Как выбрать качественный мед

17:19 23.10.2020
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Достаточно популярным продуктом питания является мед, поскольку обладает множеством полезных свойств.

Купить его не проблема, но только не каждый производитель может похвастаться действительно качественным продуктом.

Поэтому покупая этот продукт, в первую очередь стоит проверять его натуральное содержание. Сегодня во многих источниках можно посмотреть, как это можно сделать. Так, купить мед реально и на этом специализированном сайте, где представлен широкий спектр этого лакомства.

Простые советы

Ненатуральный продукт в основном получается путем ошибок или же махинаций во время его изготовления и продаже. Искусственный мед можно получить путем выпаривания сока с многих продуктов.

Натуральный мед имеет следующие признаки:

  • однородный, не имеет пятен;
  • не свертывается;
  • равномерно загущен;
  • нет пузырьков и пенки;
  • не капает, а тянется непрерывно;
  • не имеет посторонних запахов.

Стоит также сразу отметить и то, что в основном в магазинах и супермаркетах продается ненатуральный мед и покупать его лучше всего на рынке, но у проверенных поставщиков. Стоит помнить, что если продукт стоит слишком дешево, значит он может быть вполне разбавлен какой-то химией или другими веществами.

качественный мед
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