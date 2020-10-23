Задохнулись в дыму 50 животных из-за пожара на ферме в Новосибирской области

В результате пожара огнем повреждены перегородки клеток, крыша и деревянное потолочное перекрытие на площади 250 квадратных метров

В Новосибирской области в деревне Николаевка Чановского района произошел пожар в животноводческом корпусе. Жертв и пострадавших среди людей нет, однако погибли находившиеся на ферме свиньи и телята. По предварительной информации, в здании содержалось более 50 животных. Причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре на ферме в деревне Николаевка поступило в оперативную дежурную службу 23 октября 2020 в 12.19 (мест. вр.) Возгорание возникло внутри кирпичного животноводческого корпуса площадью 800 квадратных метров. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горела крыша здания. Спустя 15 минут после прибытия огнеборцы ликвидировали открытое горение. В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Проверка по факту пожара показала, что пламя изначально вспыхнуло в помещении, где содержались молодые животные. Там, над соломенной подстилкой висела мощная электрическая лампа для обогрева поросят. Расстояние от электроприбора до горючего материала было недостаточным, что привело к возникновению возгорания. На момент пожара людей в здании не было.

По словам очевидцев происшествия, все свиньи находились в отдельных клетках. Когда открыли клетки и пытались выпустить животных, поросята самостоятельно не выходили. Времени было мало, поэтому спасти удалось только пятерых маленьких поросят. Все остальные задохнулись в дыму.

В результате пожара огнем повреждены перегородки клеток, крыша и деревянное потолочное перекрытие на площади 250 квадратных метров. Погибли 47 свиней и 2 теленка. Предварительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Специалисты МЧС России, напоминают, пожары в животноводческих помещениях являются, как правило, результатом короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем или беспечности и халатности отдельных работников животноводства. Отметим, что при стойловом содержании животных владельцам ферм необходимо строго соблюдать правила противопожарного режима и требовать от всех работников животноводства строгого их соблюдения.

Животные на фермах должны быть привязаны способом групповой привязи. Групповые привязные устройства для скота позволяют быстро освободить животных в случае пожара. Все животноводческие помещения должны быть обеспечены огнетушителями и водой для целей наружного пожаротушения (водоемы, гидранты) и внутреннего пожаротушения (бочки с водой емкостью 250 л.). В зимнее время емкости с водой устанавливают внутри помещений. При эксплуатации электрооборудования запрещается применять нестандартные (самодельные) электро-нагревательные приборы и оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы.

В животноводческих помещениях категорически запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Весь обслуживающий персонал обязан знать содержание инструкции, в которой должны быть четко распределены обязанности по эвакуации животных из помещений и по тушению пожаров.

Источник: 54.mchs.gov.ru