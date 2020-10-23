Преимущества банка ВТБ

ВТБ, второй по величине банк России, начал использовать специальные возможности для обработки запросов своих клиентов.

При переходе к автоматизации более 10% поступающих запросов будет анализироваться без вмешательства сотрудников банка при первичном обращении.

Быстрое обслуживание

ВТБ находится в «фазе масштабной цифровой трансформации». Цель ВТБ – достичь 70% автоматизации обработки претензий, чтобы клиенты могли поскорее получать ответы на свои запросы. Автоматизированное решение загрузит соответствующую информацию, заявления и документы для этапа расследования, прежде чем анализировать различные данные в соответствии с конкретным сценарием претензии.

Затем он предложит работникам окончательное решение. Если результат положительный, машина поможет доработать, но все остальное будет обрабатывать вручную сотрудник. Руководитель отдела обслуживания клиентов банка Ольга Мамедова говорит: «Для нас главная задача – честная оценка каждого запроса клиента». Поэтому пользователи будут получать более быстрые и точные ответы на все свои возникающие вопросы.

Быстрые переводы

В прошлом месяце FinTech Futures поговорила с главой отдела переводов ВТБ Алексеем Храниловым о запуске мгновенных международных переводов с карты на карту (C2C). По словам Хранилова, ВТБ, у которого 7,5 млн активных пользователей онлайн-банкинга, в настоящее время находится в «фазе огромной цифровой трансформации». Он хочет «сосредоточиться на конкуренции», которую считает 10-15 крупнейшими банками России.

Он сказал, что все отделы ВТБ были реорганизованы в потоки, такие как борьба с отмыванием денег (AML), взаимодействие с пользователем (UX), разработка продуктов и денежные переводы, и были созданы исполнительные комитеты для прослушивания каждого из этих потоков и оказания поддержки.

Брокерский сервис

ВТБ также модернизировал свой брокерский сервис цифровых инвестиций и запустил онлайн-предложение по покупке акций. По прогнозам банка, эта услуга увеличит количество клиентов ВТБ, зарегистрированных в торговой системе Московской биржи, до миллиона человек. Это нововведение особенно актуально для тех людей, которые занимаются брокерством в онлайн-режиме.