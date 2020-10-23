Ушла в отставку зампредседателя Новосибирского облсуда Светлана Сажнева

За Светланой Владимировной сохраняется звание судьи, а также все гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Зампредседателя Новосибирского облсуда ушла в отставку

Светлана Сажнева проработала в должности заместителя председателя по уголовным делам Новосибирского областного суда последние шесть лет.

В пятницу, 23 октября, в актовом зале Новосибирского областного суда состоялось торжественное собрание, посвященное почетной отставке Светланы Сажневой – заместителя председателя Новосибирского областного суда по уголовным делам.

Несмотря на отставку, за Светланой Владимировной сохраняется звание судьи, а также все гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

«Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ прекращены полномочия судьи, заместителя председателя областного суда Сажневой в связи с уходом в отставку», — сообщили в облсуде.

Светлана Сажнева в 1985 году окончила Саратовский юридический институт. По февраль 1993 года работала в прокуратуре Астраханской области. В 1993 году была назначена судьей Кировского районного суда Астрахани. С октября 1999 года по май 2008 была назначена на должность судьи судебной коллегии по уголовным делам Астраханского областного суда. С мая 2008 по ноябрь 2014 осуществляла руководство районными судами Астрахани. В ноябре 2014 года была назначена заместителем председателя по уголовным делам Новосибирского областного суда.

Специализировалась на рассмотрении уголовных дел. Ей присвоен первый квалификационный класс.

Добавим, что в Новосибирском облсуде до сих пор вакантна должность председателя. В октябре Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила очередной конкурс. Прием документов от соискателей завершается 9 ноября.

Место председателя Новосибирского облсуда освободилось в середине октября 2018 года — истек шестилетний срок полномочий Риммы Шатовкиной, возглавлявшей облсуд с 2012 года. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. В апреле 2019 года победителем конкурса на пост главы облсуда стал Юрий Дронь, чей судейский стаж составляет почти 30 лет. ВККС рекомендовала его к назначению на эту должность, однако кадровая комиссия при президенте не согласовала его кандидатуру, и конкурс пришлось проводить вновь.

В январе 2020 года победу в нем одержал уже Антон Остроумов, однако и его кандидатура не получила поддержку в кадровой комиссии.