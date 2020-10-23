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Выбор правильного кофе в зернах

17:27 23.10.2020
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Как сварить кружечку хорошего кофе? На качество напитка влияет огромное количество факторов.

Кофе зернах  лавацца оро предлагает наиболее усредненный, неплохой пример для работы как бариста на профессиональной кофемашине, так и для домашнего использования, ознакомиться подробнее, можно на сайте: https://delivery-coffee.ru/kofe/lavazza-oro-1kg.html.

Почему арабика

Сегодня на рынке представлено два варианта:

  1. Арабика
  2. Робуста

Разница между ними колоссальная. Арабика дороже и лучше потому что:

  • Прорастает только в высокогорных районах(1700-2000м), робусту выращивают на высоте 800-1000м
  • Требует больших усилий при производстве, определенный влажный и теплый климат
  • Более терпкий вкус с различными нотками послевкусия. Именно терпкость, «горечь» обычно имеет робуста, которую чаще всего используют в дешевых, растворимых вариантах.

Лавацца имеет цветочные и медовые оттенки во вкусе, в составе только 100% арабика.

Происхождение

Немаловажную роль оказывает происхождение. Если говорить проще, кофе выращивается в теплых странах:  Эквадор, Колумбия, Вьетнам, Бразилия (безусловный лидер экспортер в мире) и другие. Объяснить это достаточно просто, для  того, чтобы кофе  вырос, требуется постоянная теплая температура, без резких перепадов.

Обжарка и помол

Еще один  фактор, влияющий на финальную вкусопередачу. Для упрощения возьмем 3 основных типа обжарки кофейных зерен:

  • Венская – Средний вариант. Богатый аромат и вкус.
  • Французская - Более сильная, подходит для эспрессо, американо, добавления сливок.
  • Итальянская - самая темная, прекрасно подходит для темного кофе.

В общепите используют усредненный вариант, а именно венскую. Она максимально подходит для всех посетителей заведения, имеет ароматику, но не такую сильную, как более «зеленые» варианты.

С ним легче работать, помол  нужно настраивать не так часто. Перед тем как делать большую закупку у производителя, возьмите на пробу 1-2 кг. Может случиться так, что кофе имеет более слабую прожарку, да, у него лучше ароматика, свежее вкус, вот только помол сбивается 10 раз за смену, тормозя рабочий процесс.

кофе в зернах
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