Промокоды и их особенности

Скидки и подарочные купоны привлекают пользователей, ведь с помощью них можно приобрести товар, сэкономив при этом серьезную денежную сумму.

Однако, бумажные купоны обычно используются для оффлайн магазинов, при этом для этих целей в интернет-магазинах применяют промокоды. Найти их для Яндекс.Маркета на октябрь 2020 года можно тут.

Что такое промокод и его возможности

Прежде всего нужно знать, что промокод – это набор цифр и букв, которые можно использовать для получения бонусов и скидки при покупке в интернет-магазине. Обычно такие электронные скидочные купоны создаются самими магазинами и специальными сервисами для привлечения новых клиентов.

Работают промокоды в абсолютно любом магазине. Это может быть, как магазин косметики и бытовой химии, так и доставка продуктов на дом. Единственное отличие заключается в том, что промокоды возможно использовать только в интернет-магазинах. Для обычных точек предлагают бумажные флаеры.

Существует несколько разновидностей промокодов, в зависимости от их предназначения. Различают следующие виды:

Скидочные. Самый популярный вид промокодов, который позволяет пользователю приобрести товар с определенной скидкой. Обычно это может быть либо процент от основной суммы, либо определенная денежная сумма. На кешбэк. В этом случае возвращается определенная сумма с покупки. Ее в будущем можно будет либо использовать для еще одной покупки, либо снять. На бесплатную доставку. Особенно эффективны такие промокоды будут тем пользователям, которые живут в отдаленных уголках страны.

Кроме того, промокоды также разделяются в зависимости от своего доступа:

Открытые. Такими промокодами могут воспользоваться абсолютно все, кто их найдет. Публичной скидкой может воспользоваться неограниченное количество пользователей. Закрытые. Обычно под ними подразумевают индивидуальные промокоды, которые рассчитаны только на одного пользователя и им можно воспользоваться только один раз. Зачастую такие промокоды приходят на электронную почту, после совершения определенного заказа.

Найти промокоды обычно можно непосредственно на самом сайте интернет-магазина в разделе «Акции». Однако, некоторые сервера, для большего удобства, собирают все промокоды на одном сайте.