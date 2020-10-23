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Женские челси - модная обувь на все случаи жизни

17:36 23.10.2020
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Женские ботинки челси – одна из самых востребованных моделей предстоящего сезона.

Их носят знаменитости, супермодели и звезды инстаграма. Их демонстрируют на Неделях моды лучшие мировые дизайнеры. Если в вашем гардеробе еще нет этой стильной и невероятно удобной обуви, то сейчас лучший момент, чтобы его обновить.

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Особенности челси

Челси – практичные женские ботинки, распознать которые по следующим характерным особенностям:

  • Высота – до щиколотки или же немного выше;
  • Круглый или слегка заостренный носок;
  • Отсутствие шнуровок и застежек;
  • Низкий каблук или плоская подошва;
  • Наличие эластичных вставок по бокам – именно они обеспечивают удобное надевание и комфортную ходьбу.

Классические челси выполнены в традиционных обувных оттенках – черном, коричневом и темно-сером. Однако дизайнеры постоянно экспериментируют с цветовой гаммой и регулярно предлагают модели сочных тонов – бордового, белого, синего, красного и т. д. Подобные варианты пользуются большим спросом среди молодых девчонок. С их помощью можно подчеркнуть собственный стиль и неординарность.

Материалы

Современные челси изготавливают из разных материалов, поэтому носить их можно не только осенью, но и зимой. Самыми популярными и практичными считаются модели из натуральной кожи. Они отличаются повышенной прочностью и отлично переносят резкие перепады температур.

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Для сухой теплой погоды идеально подойдет замшевая обувь – более эстетичная, нежная и привлекательная. Единственный минус состоит в том, что челси из замши требуют специального ухода и категорически не подходят для грязи и слякоти.

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Если же вы ищите тот вариант, в котором можно побегать по лужам, остановитесь на резиновых моделях, являющихся стильной альтернативой сапогам. Внешне они мало чем отличаются от традиционных челси, но совсем не промокают.

С чем носить?

Минималистичный дизайн делает женские челси универсальной обувью, которая отлично смотрится с платьями, брюками, юбками и джинсами.

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Главное – правильно выбрать фасон и соблюдать рекомендации стилистов:

  • Не сочетайте такую обувь с вечерними нарядами, широкими штанами и спортивными образами;
  • Из-за особенностей своего дизайна челси могут визуально сделать ноги короче – чтобы этого не случилось, выбирайте колготки, легинсы или джинсы подходящего оттенка;
  • Лучше всего такие модели смотрятся со стилем casual – образ должен получиться элегантным, но слегка небрежным;
  • Джинсы-скинни следует заправить в ботинки – это подчеркнет легкость и стройность ножек;
  • Челси на каблуке прекрасно дополнят юбки и платья различной длины.

Как видите, эта универсальная, удобная и практичная обувь способна стать настоящим украшением вашего гардероба и раскрыть его с совершенно иной стороны.

Женские челси
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