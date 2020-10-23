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Попало на видео падение человека с моста на автомобиль. Упавший и машина разбиты

18:10 23.10.2020 Фото: panoramapro.ru
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Из-за происшествия временно перекрывали трассу в Твери. Полиция разбирается, был ли это несчастный случай.

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Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери

В Твери днем 22 октября произошел несчастный случай. В Пролетарском районе с путепровода, расположенного в створе проспекта Калинина упал мужчина.

На записи с видеорегистратора очевидца заметно, что мужчина оказался на проезжей части, упав с путепровода прямо на проезжающий автомобиль.

Как сообщает с места события PANORAMApro, на Комсомольской площади в Твери инспекторам ГИБДД пришлось временно перекрыть движение транспорта из-за того, что в районе полудня пятницы 23 октября с железнодорожного моста, проходящего над дорогой, на въезжавший в тоннель автомобиль упал человек.

По словам водителя этого автомобиля, он ехал из Ржева в сторону центра Твери, как вдруг увидел, что на него сверху что-то падает. Остановив автомобиль и выйдя из него, он обнаружил мужчину. Падая, пострадавший ударился об автомобиль, а затем упал на дорогу.

Кто этот человек, почему он оказался на закрытом объекте, был ли это несчастный случай, ответить полицейская проверка, которая уже началась.

Подоспевшая скорая увезла пострадавшего в больницу, на этот момент он был еще жив.

Отметим, что указанный железнодорожный мостовой переход находится в непосредственной близости от платформы «Пролетарская» Октябрьской железной дороги.

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