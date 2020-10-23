23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Люди с какими болезнями в 10 раз чаще заражаются COVID-19, ответила Голикова

18:33 23.10.2020 Фото: Nso.ru
1

По ее словам, у таких больных отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и высокая сметность.

% name% title
Голикова заявила, что люди с диабетом в 10 раз чаще заражаются COVID

Больные сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10,3 раза чаще остальных и подвержены более высокому риску летального исхода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией - самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, у больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и более высокая смертность. Как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев коронавируса и наиболее часто преобладает в группе пациентов тяжелого течения и осложняется повышением гликемии в 90% случаев, уточнила Голикова.

По словам вице-премьера, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с диагнозом сахарный диабет выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей - на 5,3%. На начало года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн случаев заболевания сахарным диабетом, среди детей - 48,8 тыс. Инвалидов-диабетиков насчитывается 326 тыс. среди взрослых и 41 тыс. - среди детей.

COVID-19 диабет диагноз смертность Татьяна Голикова
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать бросила сыновей 6 и 7 лет на заправке, чтобы проучить за плохое поведение
19:51 23-10-2020
Мать бросила сыновей 6 и 7 лет на заправке, чтобы проучить за плохое поведение
Как распознать зараженного COVID-19, рассказал доктор Комаровский
19:41 23-10-2020
Как распознать зараженного COVID-19, рассказал доктор Комаровский
В 20, 30, 40 и 50 лет: Какое похмелье в разном возрасте
19:26 23-10-2020
В 20, 30, 40 и 50 лет: Какое похмелье в разном возрасте
Кормить полуфабрикатами школьников и поддержать производителе детской еды предложил Онищенко
19:24 23-10-2020
Кормить полуфабрикатами школьников и поддержать производителе детской еды предложил Онищенко
Путин предостерег регионы от жесткого карантина ради сохранения доходов россиян 2
19:06 23-10-2020
Путин предостерег регионы от жесткого карантина ради сохранения доходов россиян
С Днем автомобилиста поздравил работников общественного транспорта губернатор Новосибирской области
18:54 23-10-2020
С Днем автомобилиста поздравил работников общественного транспорта губернатор Новосибирской области
Люди с какими болезнями в 10 раз чаще заражаются COVID-19, ответила Голикова
18:33 23-10-2020
Люди с какими болезнями в 10 раз чаще заражаются COVID-19, ответила Голикова
Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года
18:29 23-10-2020
Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года
Попало на видео падение человека с моста на автомобиль. Упавший и машина разбиты
18:10 23-10-2020
Попало на видео падение человека с моста на автомобиль. Упавший и машина разбиты
Избил до смерти 23-летнего помощником прокурора бывший спецназовец со своим другом. Какой срок им грозит?
18:02 23-10-2020
Избил до смерти 23-летнего помощником прокурора бывший спецназовец со своим другом. Какой срок им грозит?