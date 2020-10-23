С Днем автомобилиста поздравил работников общественного транспорта губернатор Новосибирской области

Как отметил глава региона, только в 2020 году "мы приведем в нормативное состояние в рамках нацпроекта БКАД почти 200 километров автодорог" и число ДТП будет сокращаться.

Андрей Травников поздравил транспортников с их профессиональным праздником

Поздравление губернатора и спикера заксобрания опубликовано 23 октября на сайте правительства Новосибирской области.

"Уважаемые работники и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Без чёткой слаженной работы всех работников отрасли невозможно представить повседневную жизнь мегаполиса, всей Новосибирской области! Ведь движение транспорта не останавливается ни на минуту, продолжается в любую погоду, в любое время суток!

Вы обеспечиваете бесперебойную работу промышленных предприятий и социальных учреждений, аптек и магазинов. Ежедневно вам доверяют жизнь и здоровье сотни тысяч пассажиров! Это большая ответственность и непростой труд, требующий решительности, выдержки, собранности. И водители пассажирского и грузового транспорта Новосибирской области достойно выполняют свои обязанности.

Убеждены, что число происшествий на дорогах нашего региона будет сокращаться, а качество транспортных магистралей и культура вождения – постоянно возрастать.

Только в этом году мы приведем в нормативное состояние в рамках нацпроекта БКАД почти двести километров автодорог. Ведь хорошие дороги в районах области — необходимое условие развития региона с большой территорией, с протяженной дорожной сетью.

Уважаемые работники отрасли: водители, диспетчеры, кондуктора, инженерно-технические работники, руководители автотранспортных и пассажирских предприятий! Благодарим вас за профессионализм, отличную работу, обеспечение высокого качества перевозки грузов и ежедневную заботу о безопасности перевозки пассажиров!

От всей души желаем вам профессиональных успехов, хороших дорог и надёжной техники! Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив".