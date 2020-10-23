Путин предостерег регионы от жесткого карантина ради сохранения доходов россиян

Президент отметил, что экономика еще не начала подъем, безработица остается высокой, а пандемия не утихает. Нужны "инструменты поддержки граждан и бизнеса".

Совещание по экономическим вопросам 23 октября

Владимир Путин 23 октября провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам, передает сайт Кремля.

дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами сегодня проведём совещание по ситуации в экономике на данный момент времени и на среднесрочную перспективу. Напомню, что на совещании в сентябре мы договорились в оперативном режиме отслеживать эту ситуацию, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели, индикаторы деловой активности с учётом этой самой эпидемиологической ситуации в нашей стране, да и во всём мире.

Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причём не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий. И конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике.

Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост.

Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму. Какие инструменты здесь необходимо дополнительно использовать, что нужно сделать, для того чтобы идти более уверенным темпом вперёд, какие макроэкономические условия для этого уже созданы, есть и что нужно сделать в ближайшее время?

В России сохраняется, как мы знаем, ценовая стабильность, даже несмотря на действие ряда негативных факторов. На середину октября инфляция составила – Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] не даст соврать, если я что-то скажу неточно, она меня поправит, – так вот, составила 3,9 процента в годовом выражении, то есть в пределах целевого ориентира Центрального банка.

На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос – я сказал, постепенно восстанавливается, – мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность – ну и правильно – говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой.

Понятно, что ключевой вопрос здесь – увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике. На этой теме хотел бы остановиться отдельно, поскольку ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3 процента, по сравнению с августом её уровень практически не снизился.

Конечно, как уже говорил, на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции.

Пока субъекты Федерации стараются не вводить жёстких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время.

Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса.

Всем этим мы постоянно с вами занимаемся на протяжении уже многих месяцев. Давайте ещё раз посмотрим, как работают предложенные и запущенные механизмы, подробно обсудим то, что предстоит сделать в ближайшее время.