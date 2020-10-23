Кормить полуфабрикатами школьников и поддержать производителе детской еды предложил Онищенко

Ежегодный оборот продуктов в организованных детских коллективах уже сейчас составляет 600 млрд рублей, добавил депутат, отметив, что это «огромное поле для деятельности».

В ГД считают необходимым поддержать производителей продуктов для школьников

Для производителей продуктов питания для детей нужна государственная поддержка, считает первый замглавы Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.

Такая мера уже прописана в законодательстве, напомнил депутат на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением учащихся бесплатным горячим питанием.

«Это уже в законе написано, давайте нам свои предложения. Пока я услышал их только от Башкортостана. По сути на этот счет мы пока не видим никакой работы», - обратился Онищенко к участникам заседания.

Кроме того, нужна федеральная программа для развития производства полуфабрикатов, фруктов, обогащенных пищевых продуктов с заданным качеством для обеспечения питания детей, считает депутат. Он также указал на необходимость поставки рыбы по доступным ценам, поскольку «рыба — это важная составляющая в рационе детского питания».

Ежегодный оборот продуктов в организованных детских коллективах уже сейчас составляет 600 млрд рублей, добавил депутат, отметив, что это «огромное поле для деятельности». И в связи с этим Геннадий Онищенко призвал профильные министерства сделать все, чтобы «наш отечественный товаропроизводитель на емком рынке детского питания, на федерально обеспеченном рынке начального школьного питания нашел себя в полной мере».

Также на заседании Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что школьное питание должно быть не только безопасным, но и качественным, передает dumatv.ru. Для этого необходимы специальные программы, отметил депутат.