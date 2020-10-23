Как распознать зараженного COVID-19, рассказал доктор Комаровский

Такой симптом медик объяснил тем, что коронавирус поражает нервные клетки, которые воспринимают запах и вкус.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал простой способ распознать зараженного коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что потеря обоняния и чувства вкуса является диагностическим симптомом коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram.

«Тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — заявил он.

Врач отметил, что потерять обоняние можно и при гриппе, но тогда это обусловливается заложенностью носа.

«А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — отметил Комаровский.

Такой симптом медик объяснил тем, что COVID-19 поражает нервные клетки, которые воспринимают запах и вкус. Однако эти изменения имеют обратимый характер.

Специалист подчеркнул, что чаще всего для возобновления функции обоняния требуется до трех недель, иногда — до трех месяцев.

Ранее британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.