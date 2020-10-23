Мать бросила сыновей 6 и 7 лет на заправке, чтобы проучить за плохое поведение

Дети бежали по проезжей части за машиной матери, пока их не подобрал таксист. Вскоре мать позвонила в полицию и сообщила, что ее детей похитили.

Мать высадила детей на АЗС и уехала

В Одинцове 34-летняя местная жительница оставила двух сыновей на АЗС. Двух мальчиков 6 и 7 лет нашел на Можайском шоссе таксист. Он посадил детей в автомобиль и передал госавтоинспекторам, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Детей доставили в ближайшее отделение полиции. Выяснилось, что мать высадила мальчиков из машины на заправочной станции, чтобы «проучить за плохое поведение», а затем уехала. Дети бежали по проезжей части за машиной, пока их не подобрал таксист.

Вскоре мать позвонила в полицию и сообщила, что ее детей похитили.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.