Когда появятся антибиотики в аптеках? Дату назвал мэр Новосбирска

Нехватку лекарств, кроме повышенного спроса, связывают с обязательной маркировкой. Ее нанесение затягивает поставки от оптовиков и производителей.

Локоть пообещал устранить дефицит антибиотиков на следующей неделе

Новые партии антибиотиков и противовирусных препаратов поступят в муниципальную аптечную сеть Новосибирска уже на следующей неделе. Сейчас в городе стараются организовать ежедневную поставку лекарств.

«Уже со вчерашнего дня проводятся совещания — руководители департамента и аптечной сети плотно работают, чтобы получить дополнительные объёмы лекарственных форм. Прежде всего — антибиотиков и противовирусных средств. Я надеюсь, что эта быстрая реакция позволит уже к следующей неделе снизить напряжение с дефицитом», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 октября.

Нехватку лекарств, кроме повышенного спроса, связывают с обязательной маркировкой. Ее нанесение затягивает поставки от оптовиков и производителей. Большинство антибиотиков отпускают строго по рецептам врачей, поэтому закупить эти средства впрок не получится.

В Новосибирске круглосуточно работает колл-центр социальной справочной службы. Ее операторы отвечают на вопросы по медицинскому обслуживанию или помогают получить социальную помощь. Сейчас каждый день получают около 15 заявок. Телефон городской социальной справочной службы: 375-87-87.