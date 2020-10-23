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Когда появятся антибиотики в аптеках? Дату назвал мэр Новосбирска

20:02 23.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Нехватку лекарств, кроме повышенного спроса, связывают с обязательной маркировкой. Ее нанесение затягивает поставки от оптовиков и производителей.

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Локоть пообещал устранить дефицит антибиотиков на следующей неделе

Новые партии антибиотиков и противовирусных препаратов поступят в муниципальную аптечную сеть Новосибирска уже на следующей неделе. Сейчас в городе стараются организовать ежедневную поставку лекарств.

«Уже со вчерашнего дня проводятся совещания — руководители департамента и аптечной сети плотно работают, чтобы получить дополнительные объёмы лекарственных форм. Прежде всего — антибиотиков и противовирусных средств. Я надеюсь, что эта быстрая реакция позволит уже к следующей неделе снизить напряжение с дефицитом», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 октября.

Нехватку лекарств, кроме повышенного спроса, связывают с обязательной маркировкой. Ее нанесение затягивает поставки от оптовиков и производителей. Большинство антибиотиков отпускают строго по рецептам врачей, поэтому закупить эти средства впрок не получится.

В Новосибирске круглосуточно работает колл-центр социальной справочной службы. Ее операторы отвечают на вопросы по медицинскому обслуживанию или помогают получить социальную помощь. Сейчас каждый день получают около 15 заявок. Телефон городской социальной справочной службы: 375-87-87.

антибиотики аптека дефицит колл-центр Анатолий Локоть
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От редакции

Чем вы лечитесь при отсутствии лекарств?

Raven, 23 октября 2020 21:11
Всё как всегда, внезапные морозы, внезапные ливни, внезапные эпидемии. Сами всё лето кричали, что осенью накроет волна заболеваний и в итоге не смогли избежать дефицита лекарств и прочего. ДБ.
Аноним, 23 октября 2020 21:38
Это и есть искусственный кризис. Саботаж, чтобы добить население паникой, отсутствием лекарств и полноценного лечения. Похоже на инициированный кризис времен горбачева, когда в период голода и дефицита стояли составы полные провизии и материалов....

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