Зачем получать лошадиные дозы облучения на КТ без назначения врача?

То же самое касается и всех этих дорогостоящих тестов на Ковид-19. Какой в этом смысл? Ведь лечить вас будут, как и от обычного ОРВИ, независимо от того, подтвердится Ковид или нет.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Вершинин:

-Друзья! После недавних споров и обсуждений статей о недостатке медицинской помощи и внимания со стороны бердских медработников, об огромных очередях к врачу, на КТ и тестирование от коронавируса, я решил задать пару вопросов читателям.

Я считаю, что главным в лечении ОРВИ и других вирусных заболеваний является частое наблюдение врача - именно к этому надо стремиться. Для чего вот, многие спешат сами, без назначения врача, пройти Компьютерную Томографию, получая просто лошадиные дозы облучения неизвестно для чего и зачем? Опытный врач может прослушать ваши лёгкие и принять решение - нужна ли вам томограмма или нет.

То же самое касается и всех этих дорогостоящих тестов на Ковид-19. Какой в этом смысл? Ведь правильно некоторые тут говорят, что лечить вас будут, как и от обычного ОРВИ, независимо от того, подтвердится Ковид или нет. Мне кажется, это лишняя нагрузка на собственную психику, ведь как известно, страх подавляет иммунитет. Или я не прав? Как считаете вы?