Зачем получать лошадиные дозы облучения на КТ без назначения врача?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Вершинин:
-Друзья! После недавних споров и обсуждений статей о недостатке медицинской помощи и внимания со стороны бердских медработников, об огромных очередях к врачу, на КТ и тестирование от коронавируса, я решил задать пару вопросов читателям.
Я считаю, что главным в лечении ОРВИ и других вирусных заболеваний является частое наблюдение врача - именно к этому надо стремиться. Для чего вот, многие спешат сами, без назначения врача, пройти Компьютерную Томографию, получая просто лошадиные дозы облучения неизвестно для чего и зачем? Опытный врач может прослушать ваши лёгкие и принять решение - нужна ли вам томограмма или нет.
То же самое касается и всех этих дорогостоящих тестов на Ковид-19. Какой в этом смысл? Ведь правильно некоторые тут говорят, что лечить вас будут, как и от обычного ОРВИ, независимо от того, подтвердится Ковид или нет. Мне кажется, это лишняя нагрузка на собственную психику, ведь как известно, страх подавляет иммунитет. Или я не прав? Как считаете вы?
Людей, которые умеют отличать нервозные проявления (переживание, поведение, физиологические изменения) - единицы.
Человек смотрит телевизор или слушает радио, или читает новости в интернете. Везде ковид. Везде рост заболеваемости, смерти, нехватка бригад скорой, очереди и прочая пурга...
И вот, вчитываясь, человек начинает переживать, меняется поведение и он начинает сам себе ставить диагнозы на том основании, что организм уже перешел на стадию физиологических изменений (нервный тик мелочи, на фоне психических расстройств и кашель появляется, и удушье - это уже признаки панических атак).
Что он дальше делает? Разум, а из него логика самая важная, начинает отключаться, так как эмоции берут верх. Вместо того, чтобы сопоставлять факты, начинаем действовать. Звонить за врачом, выписывать себе лекарства, которые не нужны, бежать на КТ, МРТ, МСКТ - лишь бы показало что-нибудь. А оно обязательно что-нибудь покажет, если не в легких, то где-то еще (не бывает идеально здоровых людей).
Стоп. Остановимся на секунду и замрем. А как было 200 лет назад, чего не было? А не было рекламы большого количества лекарственных средств и их доступности как сегодня. Не было доступности кучи медицинских процедур и уж тем более качество медицины было иное. Что же было 200 лет назад? А было просто - справился с недугом, будешь жить. Нет - похоронят.
Многие под давлением телевидения, радио и интернета просто позабыли, что в любом случае организм сам борется с болезнью. Медицинские процедуры, лекарства, диагностика - позволяют это делать эффективнее. Но не врач ткани сращивает, после наложения швов. Это делает организм. Не врачи вырабатывают в теле пациента иммунитет, это делает сам организм.
КТ - это рентген, только не единоразовый, как в ФЛГ, а куча снимков, на год вперед радиации хватит. МСКТ туда же. (я)МРТ - процедура иная, но нужно точно знать, что ты ищешь, иначе найдешь совсем не то. Ковид - это вирус, он нигде не виден. Его последствия, даже если и видны - ничем не лечатся легко и быстро. Организм либо восстановится, либо нет. Зато КТ процедура не из дешевых, можно хорошо заработать. Так же как и на других процедурах, лекарствах и вообще на том, что ты перепрофилируешь поликлинику, которая отродясь не лечила вирусы - в ковидный госпиталь. Золотая жила нынче...