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Обвинение в убийстве девушки-трансгендера предъявил СК полицейскому в Новосибирске

20:41 23.10.2020 Фото: vk.com
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Обвиняемый Денис Калинин до 13 декабря находится в СИЗО по решению суда. Предположительно, он задушил и закопал Викторию Басаковскую из ревности.

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Виктория Басаковская до 18 лет была Николаем, а в 24 года ее задушил и закопал бывший возлюбленный

Следователи СКР по Новосибирской области предъявили Денису Калинину обвинение в убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Информацию об этом 23 октября подтвердила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Анастасия Кулешова.

Напомним, суд арестовал обвиняемого в убийстве на два месяца - до 13 декабря. Потерпевшей по делу проходит мать погибшей девушки.

Дениса Калинина подозревают в жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 13 октября ее тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района. Подозреваемый сам показал, где закопал труп.

Как рассказала подруга девушки, у 20-летнего сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска, жившего в Бурмирстрово был с ней роман. Но пара рассталась, а подозреваемый мог задушить девушку из ревности.

арестовал задушил обвинение трансгендер Виктория Басаковская Денис Калинин
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