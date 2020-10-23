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Без ковидной лихорадки "скорую" не жди: Новые правила работы скорой помощи устанавливают в Новосибирской области и Бердске

21:31 23.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В связи с ростом числа зараженных минздрав синхронизирует работу "скорых" и поликлиник, чтобы не дублировать вызовы. Скорую помощь отправляют только на экстренные случаи.

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В Бердске сейчас работают 8 машин скорой помощи

Синхронизация работы скорых и участковых медицинских служб Новосибирской области обеспечит эффективность маршрутизации пациентов, позволит избежать дублирования вызовов и необоснованного повышения нагрузки на систему здравоохранения региона.
О маршрутизации пациентов, синхронизации скорой помощи и поликлинического звена, а также о работе терапевтических и поликлинических служб учреждений здравоохранения региона в период противодействия коронавирусной инфекции говорилось в ходе брифинга 23 октября.

Как подчеркивалось на брифинге, во избежание дублирования вызовов скорой и участковой служб, а также с целью максимально эффективной маршрутизации пациентов в соответствии со степенью тяжести проявившихся симптомов, одной из важнейших ежедневных задач скорой помощи и поликлинической службы при вызове к пациенту является оперативное распределение неотложных, экстренных и иных случаев.

Рассказывая о маршрутизации работы с пациентами, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова отметила, что приоритет должен отдаваться более тяжелым пациентам.

«Чтобы максимально эффективно маршрутизировать помощь и не допустить дублирования вызовов, мы синхронизировали работу скорой помощи с участковой службой, – проинформировала Елена Аксёнова. – Скорую помощь стараемся задействовать только в сложных случаях, когда речь идет о пациентах, у которых наблюдается лихорадка в течение трех и более дней с температурой выше 38,5 градусов, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, повышенная частота дыхательных движений, есть наличие сопутствующих патологий, неинфекционных заболеваний. При этом мы обслуживаем в течение суток абсолютно все вызовы, поступившие на телефоны скорой помощи, в связи с чем количество инфекционных бригад на скорых увеличено до 35. Экстренные вызовы, оцениваемые старшим врачом скорой по специальному чек-листу, стараются обслуживать в течение 20 минут».

Замминистра добавила, что на горячую линию «112» дополнительно выведено 4 врача из центра медпрофилактики для оказания организационной, методической помощи гражданам, имеющим какие-то сложности с обслуживанием поликлиник или скорой помощи. На стадии внедрения – телемедицинские консультации на уровне первичного звена. Все пациенты с диагностированным коронавирусом должны установить приложение «112», по которому они отправляют ежедневно данные о своем состоянии, данные автоматически передаются в систему и в случае необходимости производится вызов на дом.

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