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Оговорила "педофила": Но суд дал 13 лет разносившему по подъездам визитки пенсионеру

21:57 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Школьницы сбежали с уроков и решили переключить внимание на мужчину, якобы снявшего штаны. Мать одной из девочек записала обращение Путину с просьбой «посодействовать», чтобы «незаконно человек не сидел».

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Россиянину дали 13 лет за педофилию вопреки признанию школьниц в его оговоре

Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 26 сентября 2018 года мужчина зашел в подъезд жилого дома Рязанского района столицы за двумя девочками 12 и 11 лет, чтобы «реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности». Девочки рассказали родителям о незнакомом мужчине, который в подъезде якобы приспустил брюки, достал половой член, а затем оделся и ушел. Оперативники нашли Жалобу 2 октября и задержали.

Он отрицал обвинения, рассказав, что разносил визитки по жилым домам. Заметив открытую дверь, Жалоба поспешил внутрь, чтобы раскидать визитки по почтовым ящикам. Как следует из записи камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из подъезда.

В ходе следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. Они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.

В сентябре 2020-го Ирина Толмасова, мать одной из потерпевших, написала заявления в суд и в прокуратуру, где попросила еще раз допросить свою дочь и пересмотреть обвинение. Ее обращение осталось без внимания, тогда она записала обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой «посодействовать», чтобы «незаконно человек не сидел».

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