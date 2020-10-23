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Тяжелых ковид-пациентов больше во вторую волну коронавируса, подтвердили врачи Новосибирской области

22:05 23.10.2020 Фото: Nso.ru
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Врач-пульмонолог Алексей Мельник подчеркнул, что в настоящее время вся лечебная сеть Новосибирска и региона испытывает колоссальную нагрузку.

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врач-пульмонолог Алексей Мельник в ходе брифинга подчеркнул, что в настоящее врем вся лечебная сеть города и области испытывает колоссальную нагрузку
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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О работе терапевтических и поликлинических служб учреждений здравоохранения региона в период противодействия коронавирусной инфекции говорилось в ходе брифинга 23 октября, рассказали в региональном правительстве.

Заместитель главного врача по терапевтической помощи ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25», врач-терапевт, врач-пульмонолог Алексей Мельник в ходе брифинга подчеркнул, что в настоящее врем вся лечебная сеть города и области испытывает колоссальную нагрузку, но ситуация при этом остается достаточно стабильной.

«Да, в эту волну мы имеем больше тяжелых пациентов, чем было в первую, но эта цифра прогнозируема и стабильна, – отметил Алексей Мельник. – Мы имеем достаточный резерв материальной базы, в режиме реального времени подстраиваемся под любые изменяющиеся обстоятельства, в том числе готовы к усугублению эпидемиологической ситуации».

Заведующая терапевтическим отделением №2 ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3», врач-терапевт Татьяна Атрошенко подчеркнула, что существует не только коронавирусная, но и риновирусная, аденовирусная инфекции.

«Эти инфекции никуда не делись, поэтому при появлении симптомов заболевания не всегда стоит делать анализы именно на коронавирус, в том числе, на коммерческой основе, – надо относиться с пониманием к ситуации и вызывать инфекционную бригаду лишь в случае необходимости, – отмечает специалист. – В поликлинике нашего госпиталя разделены потоки здоровых людей и пациентов с температурой – они попадают в медучреждение разными входами и не пересекаются. Организована служба помощи больным коронавирусной инфекцией и просто респираторными заболеваниями – здесь мы тоже стараемся разделять потоки. В поликлинике реализована многоканальная система обратной связи с пациентами, ожидающими врача, а также производится обзвон пациентов с симптомами на дому».

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