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Застрелили бывшего бойца ММА из-за земли в ресторане Дагестана

22:18 23.10.2020 Фото: СКР
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СК задержал двоих подозреваемых. Последний поединок в ММА Шамиль Абдулмуслимов провел в марте 2013 года. Ему было 35 лет.

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В Дагестане возбудили дело об убийстве бывшего бойца ММА

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве жителя Хасавюрта в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.

По данным источника в правоохранительных структурах республики, убитым является бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов, конфликт связан со спором вокруг земельного участка.

"По версии следствия, 22 октября 2020 года в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте, обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По горячим следам в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители", - отметили в СК.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Последний поединок в ММА Абдулмуслимов провел в марте 2013 года. За свою карьеру он провел 15 боев, в которых одержал 11 побед.

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