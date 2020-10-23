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Коронавирус лишает разума, доказали ученые

22:30 23.10.2020 Фото: pexels.com
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По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям другим.

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Ученые предупредили о новых долгосрочных последствиях COVID-19

Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.

При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.

"Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

COVID-19 интеллект коронавирус пациенты разум
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От редакции

Человечество отпело за последние полгода?

Аноним, 23 октября 2020 22:37
От ношения масок замечал, что люди тупеют.
А вообще не известно, через сколько времени после болезни проходили исследования, если через пару недель, то понятно, что люди ещё не пришли в себя.
Аноним, 23 октября 2020 22:58
К сожалению ковид может привести к инсульту ... а после инсульта может быть, если выживешь, деменция
Аноним, 23 октября 2020 22:59
Это очень страшно

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