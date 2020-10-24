Гороскоп на выходной 24 октября 2020 года: Советы на день каждому знаку зодиака

Гороскоп на 24 октября

Астропрогнозы по знакам зодиака 24 октября 2020.

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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)



Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесут некоторое разочарование. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Сегодня вероятен энергетический всплеск. Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами. Многим родителям-Рыбам будут приятны достижения и успехи детей.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Возможны неурядицы на работе и в личной жизни. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить всякий риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)



День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Проявляйте терпимость по отношению к близким. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы. Не исключены выгодные предложения. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск. Сегодня вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Не рассчитывайте на помощь друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Перед тем как решиться на коммерческую операцию или крупную покупку, необходимо исключить всякий риск. Вероятны жестокие стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. На первый взгляд выгодное предложение, несмотря на кажущуюся заманчивость, не принесет прибыли. Наоборот, сегодня вы рискуете потерять все сразу.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Напряжение сохраняется. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации. Этот день очень благоприятен для наведения порядка в доме.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)



День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Рассчитывайте только на себя. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы. Крупные неприятности — результат ошибок, допущенных за прошедшее время.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Критический день. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. Не верьте обещаниям, клятвам. Не поддерживайте пустых бесед и ненужных разговоров, иначе возможно раздражение. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День корректировок долгосрочных жизненных планов, изменений в мировоззрении. Пересмотрите договора и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у вас возникнет желание резко изменить все — начиная от внешности и кончая внутренним, духовным содержанием.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Вероятны серьезные стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку — вы рискуете потерять все сразу.

Источник: supercook.ru