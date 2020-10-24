24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября

21:00 24.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Если в день Иверской иконы Богородицы петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погоды скоро переменится.

% name% title
На Руси в этот день приводили в порядок баню, но не мылись после захода солнца

26 октября (13 октября по старому стилю) православные отмечают день Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Этот день связан с несколькими обычаями и запретами.

Автором иконы считается евангелист Лука — сподвижник апостола Павла. По легенде, в IX веке образ попал к благочестивой вдове, жившей близ города Никеи. Она опустила икону в море, чтобы спасти ее от иконоборцев. Позже монахи Иверского монастыря увидели лик в море. Его поддерживал огненный столб.

Инок монастыря прошел по воде и принес икону в монастырь. На следующее утро ее обнаружили над воротами — она несколько раз возвращалась туда, поэтому ее прозвали Привратницей.

В Москве Иверская икона Богородицы появилась в 1648 году. Ей молились об избавлении от пожара и других напастей, просили о плодородной земле и утешении в несчастье.

Что можно и нельзя делать в этот день

В день Иверской иконы Богоматери принято наводить порядок в бане: менять сгнившую мебель, чистить все емкости для воды, а также совершали подношения баннику.

Запрещалось 26 октября мыться в одиночку. Также было нельзя ходить в баню после захода солнца или поздно ночью.

Приметы

Если в день Иверской иконы Богородицы петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погоды скоро переменится.

Если утром в этот день петухи начнут петь раньше обычного, то утро будет теплым.

26 октября День Иверской иконы Богородицы праздник приметы Что можно и нельзя делать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какую икону почитаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября
21:00 24-10-2020
День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября
БердскТы же хочешь, чтобы твой ребенок не погиб? Тогда этот текст для тебя
20:30 24-10-2020
Ты же хочешь, чтобы твой ребенок не погиб? Тогда этот текст для тебя
На какую дату выпадает Дмитриевская родительская суббота по церковному календарю в 2020 году
20:00 24-10-2020
На какую дату выпадает Дмитриевская родительская суббота по церковному календарю в 2020 году
БердскВидео-крик: Варварским способом уничтожаются молодые и здоровые сосны в лесу Бердска 2
19:33 24-10-2020
Видео-крик: Варварским способом уничтожаются молодые и здоровые сосны в лесу Бердска
Вселенная подталкивает вас к действиям через некоторые вещи в доме
19:30 24-10-2020
Вселенная подталкивает вас к действиям через некоторые вещи в доме
Польским женщинам запрещают делать аборты. Они вышли протестовать против среднековья
19:23 24-10-2020
Польским женщинам запрещают делать аборты. Они вышли протестовать против среднековья
Гороскоп-2021 для всех женщин по знакам Зодиака
19:00 24-10-2020
Гороскоп-2021 для всех женщин по знакам Зодиака
25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника
19:00 24-10-2020
25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника
Бердск«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска 1
18:43 24-10-2020
«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска
Рецепт очень вкусных котлет с фаршем на субботний вечер 2
18:30 24-10-2020
Рецепт очень вкусных котлет с фаршем на субботний вечер