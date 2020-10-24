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Какой сегодня церковный праздник? Что строго нельзя делать 24 октября 2020 года

08:31 24.10.2020 Фото: Wikimedia.org
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На Руси верили, что тот, кто не наведет чистоту в этот день, на весь следующий год в грязи деньги потеряет.

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Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что строго нельзя делать 24 октября 2020 годаИкона Божией Матери Ефесской: История чудотворного ликаЕщё 352 новостей

24 октября православные чтят память апостола от 70 Филиппа — он был одним из первых последователей Иисуса Христа при Его жизни. Во время церковных гонений Филипп покинул Иерусалим и отправился в Самарийский город. Местные жители поклонялись Симону волхву, основоположнику всей современной ереси — самаряне верили, что Симон являет им силу Божию. Однако когда в город пришел Филипп и начал проповедовать, и силой Христа исцелять больных, и творить другие чудеса, горожане отреклись от еретических взглядов и приняли крещение — а затем крестился и сам Симон волхв, уверовав в Бога и Божьего сына.

Чего нельзя делать 24 октября

В Филиппов день категорически запрещается оставлять свой дом неприбранным. На Руси верили, что тот, кто не наведет чистоту в этот день, на весь следующий год в грязи деньги потеряет. Если возможности провести генеральную уборку не было, прибирались хотя бы частично — можно вымыть посуду, подмести, навести порядок в шкафах.

Также ни в коем случае нельзя 24 октября переедать — употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы. Считалось, что с излишком пищи в этот день можно проглотить достаток и благополучие всей семьи.

Строжайший запрет был наложен на игры с огнем в день почитания апостола от 70 Филиппа. На Руси полагали, что яркий огонь накануне зимы может привлечь в дом нечистые силы, которые захотят погреться у пламени — а с ними обязательно придут несчастья и потери.

Что можно делать 24 октября

В деревнях на Филиппов день было принято отправляться на мельницу и молоть зерно на муку, чтобы заготовить запасы на зиму.

После Филиппова дня на Руси не играли свадеб, поэтому 24 октября все девушки на выданье, которые не вышли замуж в этом году, шли в церковь и молились о том, чтобы в следующем году им встретился их будущий супруг. Благотворным будет поход в церковь с этой целью и в наши дни.

Приметы на 24 октября

Если утром снег пошел — зима будет суровая.
Ясное ночное небо — к морозу.

Листья на деревьях шуршат — к снегопаду.

Источник: 5-tv.ru

запреты дня праздник приметы Филиппов день
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