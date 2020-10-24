День спецназа отмечают 24 октября в России: История и значение военного праздника

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.

В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

В настоящее время подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, Нацгвардии, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД РФ (созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь») и другие.

Они предназначены для антитеррористических действий, действий по розыску и задержанию особо опасных и вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций.

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.

В свой профессиональный праздник спецназовцы заслуженно получают поздравления от руководства и награды за блестяще выполненные задачи. Традиционно в этот день проходят торжественные и праздничные мероприятия в данных подразделениях.

Источник: calend.ru