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Всемирный День борьбы с полиомиелитом отмечается 24 октября 2020 года

10:31 24.10.2020 Фото: pixabay.com
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Дата Всемирного дня борьбы с полиомиелитом приурочена ко дню рождению американского учёного Дж. Э. Солка, создавшего инактивированную вакцину против полиомиелита.

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В настоящее время в большинстве развитых стран для борьбы с полиомиелитом выработана комплексная вакцинация детей

Профилактике одного из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, парезы и атрофию мышечных тканей, приводящего к гибели или инвалидности посвящён отмечаемый ежегодно 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом (англ. World Polio Day).

Заболевание, способное развиться в любом возрасте, однако поражающее преимущественно детей в возрасте до 5 лет, долгое время было настоящим кошмаром для родителей во многих странах мира. Вакцина против него появилась в 1950-х годах. Она была разработана американскими вирусологами и эпидемиологами Хилари Копровским, Джонасом Эдвардом Солком, Альбертом Сэйбином в тесном взаимодействии с советскими вирусологами и эпидемиологами М.П. Чумаковым и А.А. Смородинцевым.

Сначала Копровский создаёт вакцину на основе ослабленного (аттенуированного) вируса полиомиелита. Это произошло в 1950 году. Далее в середине 1950-х годов (через несколько лет после открытия Копровского) Дж.Э. Солк создаёт инактивированную вакцину. Следом за ним А.Сэйбин сумел получить ослабленные формы вируса полиомиелита, на основе которых он в США, а Чумаков и Смородинцев в СССР создали собственные пероральные вакцины.

Начатая вакцинация детей способствовала сокращению заболеваемости почти на 99%. В настоящее время в большинстве развитых стран для борьбы с полиомиелитом выработана комплексная вакцинация детей инактивированными и пероральными вакцинами.

Дата Всемирного дня борьбы с полиомиелитом приурочена ко дню рождению американского учёного Дж. Э. Солка, создавшего инактивированную вакцину против полиомиелита.

Успешность комплексной вакцинации детей привела к созданию в 1988 году Глобальной Инициативы по Ликвидации Полиомиелита (ГИЛП, англ. Global Polio Eradication Initiative, GPEI). Под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения врачи-добровольцы доставляют вакцину в самые отдалённые уголки мира и проводят вакцинацию, спасая детей от страшного заболевания.

Ежегодно 24 октября при участии ВОЗ, а также поддержке ЮНИСЕФ медицинские учреждения принимают участие в профилактических и просветительских мероприятиях, посвящённых Всемирному дню борьбы с полиомиелитом. Проведение симпозиумов, лекций, раздача наглядного материала, а также обращение к мировому сообществу с призывом не забывать о существовании вируса полиомиелита, а также последствиях, вызываемых этим заболеванием – основная задача, так же, как и плановая вакцинация детей, к проведению которой государственные органы здравоохранения должны относиться со всей серьёзностью.

Большую тревогу среди врачей вызывает факт возрастающего числа отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание.

Самые тёплые слова в этот день слышат, конечно, медики, занимающиеся вакцинацией в труднодоступных регионах и странах, где полиомиелит ещё не взят полностью под контроль.

Источник: calend.ru

World Polio Day болезнь Всемирный день борьбы с полиомиелитом история медицина полиомиелит праздник Хилари Копровский GPEI ЮНИСЕФ ВОЗ
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