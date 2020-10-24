24 октября - День ООН: Значение и история праздника

ООН – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day), который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day), который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

В 1971 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции (№ 2782), в которой подчеркивалось, что День Организации Объединенных Наций должен стать международным праздником, рекомендовала государствам-членам отмечать его как государственный праздник.

ООН – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

Одним из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В настоящее время в ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений – международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО и другие).

День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организации Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.

Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, дискуссионные «круглые столы», выставки. Традиционно в День Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь ООН обращается к мировому сообществу с посланием, а в зале Генеральной Ассамблеи проводится международный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия, на которых члены Организации Объединенных Наций с помощью электронных средств коммуникации связываются с разными городами мира и проводят телемосты.

По инициативе ООН, 24 октября также проводится Всемирный день информации о развитии.

Источник: calend.ru