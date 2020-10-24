25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника

в октябре, когда ещё и тепло, и солнечно, в каждое четвёртое воскресенье весь мир отмечает праздник под названием Международный день тёщи.

Праздник зародился в 1930-ых годах в США и изначально носил некоторый шуточный смысл: есть День матери, пусть будет и День тёщи

Каждый мужчина в мире рано или поздно женится, а значит, у него появляется не только любимая супруга, но и любимая тёща. И грех было не придумать праздник в честь такой женщины. Поэтому в октябре, когда ещё и тепло, и солнечно, в каждое четвёртое воскресенье весь мир отмечает праздник под названием Международный день тёщи.

Праздник зародился в 1930-ых годах в США и изначально носил некоторый шуточный смысл: есть День матери, пусть будет и День тёщи. Но популярность этого праздника распространялась со скоростью света. А в 1934 году редактор одной из американских газет перевёл смысл праздника из шутки в очень важное утверждение: тёща — вторая мама и заслуживает понимания, уважения и внимания. Именно поэтому и должен существовать такой праздник.

Интересно знать, что по некоторым доводам слово «тёща» переводится как «родительница», а кто-то и вовсе утверждает, что «тёща» — означает «утешить». Поэтому, если вы — зять, не стоит сразу хвататься за распространённые утверждения, что тёща — враг и зло, тёща — это мама, которая воспитала и вырастила для вас самую замечательную женщину — жену. К тому же, к тёщам особое отношение было всегда, даже, когда существовали древние племена.

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

Вас с днем тещи поздравляю,

Это статус непростой,

Стать зятьку любимой мамой,

Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,

Меньше молодежь «пилить»

И союзником для зятя

В начинаниях разных быть.

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы ваши,



Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

«Теща лучшая — моя!»

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,



Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

С Днем тещи поздравляю вас!

Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.

Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,



Пусть окружит повсюду восхищенье.

Пускай родные только радуют всегда,

Пускай здоровье не подводит в жизни.

Спокойной будет пусть у вас душа

И будет каждый день безукоризнен.

С Днем тещи поздравляю

Прекраснейших из женщин,

Желаю, чтоб ценились



Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас

Не чаяли зятья,

Любили, уважали

Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек

Берегли, лелеяли,

С тещами поспорить



Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая

Зятю улыбалась,

Любовь, чтоб в километрах

Меж вами измерялась.

Моя мама дорогая,

Вас с днем тещи поздравляю,

Оставаться настоящей



В роли важной вам желаю.

Чтоб «пилили» меня в меру

И чтоб звали на блины,

Чтоб традиции меж нами

Были все соблюдены.

Ну а если откровенно:

Лучше вас ведь тещи нет,

К вам несу я свою радость,



А порой, и ворох бед.

Тёщенька любимая,

Сегодня праздник твой,

Будь Господом хранимою,

На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого

На долгие года,

Делами и советами



Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением

Всегда шагай вперёд,

Пусть крупное везение

Тебя в дороге ждёт!

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,



Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в вас!

Улыбайтесь лучезарно



Каждый день и каждый час!

С Днем тещи шлю вам поздравленье

И пожеланья самых светлых благ,

Чтоб было все по вашему веленью:

Как вы хотите, пусть и будет так.

Пускай в семье любовь вас окружает,

И счастье греет нежной теплотой.

Супруг пускай все также обожает,



Душой владеет искренний покой.

Источник: pozdravok.ru