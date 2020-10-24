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25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника

19:00 24.10.2020 Фото: pixabay.com
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в октябре, когда ещё и тепло, и солнечно, в каждое четвёртое воскресенье весь мир отмечает праздник под названием Международный день тёщи.

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Праздник зародился в 1930-ых годах в США и изначально носил некоторый шуточный смысл: есть День матери, пусть будет и День тёщи

Каждый мужчина в мире рано или поздно женится, а значит, у него появляется не только любимая супруга, но и любимая тёща. И грех было не придумать праздник в честь такой женщины. Поэтому в октябре, когда ещё и тепло, и солнечно, в каждое четвёртое воскресенье весь мир отмечает праздник под названием Международный день тёщи.

Праздник зародился в 1930-ых годах в США и изначально носил некоторый шуточный смысл: есть День матери, пусть будет и День тёщи. Но популярность этого праздника распространялась со скоростью света. А в 1934 году редактор одной из американских газет перевёл смысл праздника из шутки в очень важное утверждение: тёща — вторая мама и заслуживает понимания, уважения и внимания. Именно поэтому и должен существовать такой праздник.

Интересно знать, что по некоторым доводам слово «тёща» переводится как «родительница», а кто-то и вовсе утверждает, что «тёща» — означает «утешить». Поэтому, если вы — зять, не стоит сразу хвататься за распространённые утверждения, что тёща — враг и зло, тёща — это мама, которая воспитала и вырастила для вас самую замечательную женщину — жену. К тому же, к тёщам особое отношение было всегда, даже, когда существовали древние племена.

Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно,
За мудрость, ум и доброту!

Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь «пилить»
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
«Теща лучшая — моя!»

Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!

С Днем тещи поздравляю вас!
Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.
Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,

Пусть окружит повсюду восхищенье.

Пускай родные только радуют всегда,
Пускай здоровье не подводит в жизни.
Спокойной будет пусть у вас душа
И будет каждый день безукоризнен.

С Днем тещи поздравляю
Прекраснейших из женщин,
Желаю, чтоб ценились

Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас
Не чаяли зятья,
Любили, уважали
Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек
Берегли, лелеяли,
С тещами поспорить

Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая
Зятю улыбалась,
Любовь, чтоб в километрах
Меж вами измерялась.

Моя мама дорогая,
Вас с днем тещи поздравляю,
Оставаться настоящей

В роли важной вам желаю.

Чтоб «пилили» меня в меру
И чтоб звали на блины,
Чтоб традиции меж нами
Были все соблюдены.

Ну а если откровенно:
Лучше вас ведь тещи нет,
К вам несу я свою радость,

А порой, и ворох бед.

Тёщенька любимая,
Сегодня праздник твой,
Будь Господом хранимою,
На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого
На долгие года,
Делами и советами

Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением
Всегда шагай вперёд,
Пусть крупное везение
Тебя в дороге ждёт!

Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!

С Днем тещи шлю вам поздравленье
И пожеланья самых светлых благ,
Чтоб было все по вашему веленью:
Как вы хотите, пусть и будет так.

Пускай в семье любовь вас окружает,
И счастье греет нежной теплотой.
Супруг пускай все также обожает,

Душой владеет искренний покой.

Источник: pozdravok.ru

дата праздника история Международный день тещи 2020 поздравления проза смс стихи
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