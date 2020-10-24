Искренние поздравления 24 октября с Днем спецназа 2020

В 1918 году для борьбы с повстанцами и с басмачами Средней Азии были созданы войска особого назначения, которые стали родоначальником современных войск специального назначения. Структура и названия этих войск за их историю менялись несколько раз, но суть оставалась неизменной — это группировки высококвалифицированных военнослужащих, предназначенные для розыска и задержания особо опасных вооруженных преступников, ликвидации бандформирований, освобождению заложников и прочих действий, требующих высокого уровня подготовки. Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий. Как признание особых заслуг подразделений особого назначения в обеспечении стабильности в стране 24 октября указом Президента установлен как День подразделений специального назначения.
Еще у Спецназа есть второй день рождения — 29 августа. В этот день отмечается «День спецназа Вооруженных Сил РФ». 29 августа 1957 году были сформированы 5 батальонов специального назначения.
Пожелаю в день спецназа
Четко выполнять приказы,
Если вдруг пришла беда.
Быть накачанным и ловким,
Форму нужную держать,
Чтобы все вокруг девчонки
О тебе могли вздыхать!
Всех спецназовцев сегодня
Гордость вы страны огромной,
Вы, ребята, хороши.
Сил и счастья вам желаю,
Пусть опасность обойдет,
Каждый день пусть только радость,
Вдохновение несет.
Ждут всегда с любовью дома
А опасная работа
Даст богатый урожай.
Крепкий бицепс, зоркий глаз —
Это наш родной спецназ,
Сильный, мощный, боевой,
Мы гордимся всей страной.
Пожелаем будней лёгких,
В деле выдержки отменной
И везенья, непременно!
С Днем подразделений спец. назначения,
Опасна работа у Вас, без сомнения,
Так пусть же опасность Вас обойдет,
Так пусть повышение ждет каждый год.
Вы гордость семьи и родителей гордость,
Желаю достигнуть цели, высот,
Пускай Вам везет и хранит пусть Господь,
Спецназ — как много в этом слове!
Выручали всех не раз.
Нельзя сегодня не напомнить,
Что праздник наступил у вас.
Поздравляем и успеха
Будьте справедливей всех вы,
Будьте образцом для нас!
Твоя работа и опасна и трудна,
В подразделении специальном служишь,
Желаю в тонусе я быть тебе всегда,
Своей стране ты очень нужен!
С профессиональным праздником твоим,
Желаю, чтоб здоровье не подвело тебя,
И чтобы обошли тебя ненастья!
Спецназ — это сила, так будьте сильны!
В спецназе служить — это ваше призвание!
Отважно служите всегда для страны,
Пусть вам удаются любые задания!
Желаю здоровья, успеха во всем,
И целей своих достигать день за днем!
Пусть в жизни у вас будет радости много!
Спецназ! И все предельно ясно!
Отвага, доблесть — где опасно,
Обычно эта рота служит.
С приемами конкретно дружит.
И если кто поднимет руку —
Мы пожелаем вам ребята
Орлами быть и верить свято:
Надежность ваша всем нужна,
Как щит для всех, как меч она!
Мы с вашим днем вас поздравляем
Наград, побед вам всем желаем!
Сегодня поздравляю
Счастья пожелаю
Каждому из вас.
Желаю операции
Проводить успешно,
Бойцами быть крутыми,
Иметь успех у женщин.
Стоит плечом к плечу
Желаю вам здоровья,
Любви, добра и счастья.
Есть такие подразделения
Для специального назначения,
Поздравляем мы их с торжеством,
С этим светлым и праздничным днем!
Пусть карьера ваша растет,
Пусть сбываются ваши мечты,
Поздравляем мы вас от души!
Источник: pozdravok.ru