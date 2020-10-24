Искренние поздравления 24 октября с Днем спецназа 2020

Как признание особых заслуг подразделений особого назначения в обеспечении стабильности в стране 24 октября указом Президента установлен как День подразделений специального назначения.

Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий

В 1918 году для борьбы с повстанцами и с басмачами Средней Азии были созданы войска особого назначения, которые стали родоначальником современных войск специального назначения. Структура и названия этих войск за их историю менялись несколько раз, но суть оставалась неизменной — это группировки высококвалифицированных военнослужащих, предназначенные для розыска и задержания особо опасных вооруженных преступников, ликвидации бандформирований, освобождению заложников и прочих действий, требующих высокого уровня подготовки. Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий. Как признание особых заслуг подразделений особого назначения в обеспечении стабильности в стране 24 октября указом Президента установлен как День подразделений специального назначения.

Еще у Спецназа есть второй день рождения — 29 августа. В этот день отмечается «День спецназа Вооруженных Сил РФ». 29 августа 1957 году были сформированы 5 батальонов специального назначения.

Пожелаю в день спецназа



Наготове быть всегда,Четко выполнять приказы,Если вдруг пришла беда.

Быть накачанным и ловким,

Форму нужную держать,

Чтобы все вокруг девчонки

О тебе могли вздыхать!

Всех спецназовцев сегодня



Поздравляю от души,Гордость вы страны огромной,Вы, ребята, хороши.

Сил и счастья вам желаю,

Пусть опасность обойдет,

Каждый день пусть только радость,

Вдохновение несет.

Ждут всегда с любовью дома



Те, кто дорог вам, пускай.А опасная работаДаст богатый урожай.

Крепкий бицепс, зоркий глаз —

Это наш родной спецназ,

Сильный, мощный, боевой,

Мы гордимся всей страной.

Пожелаем будней лёгких,



На заданиях сноровки,В деле выдержки отменнойИ везенья, непременно!

С Днем подразделений спец. назначения,

Опасна работа у Вас, без сомнения,

Так пусть же опасность Вас обойдет,

Так пусть повышение ждет каждый год.

Вы гордость семьи и родителей гордость,



Почет, уваженье несет Ваша должность,Желаю достигнуть цели, высот,Пускай Вам везет и хранит пусть Господь,

Спецназ — как много в этом слове!

Выручали всех не раз.

Нельзя сегодня не напомнить,

Что праздник наступил у вас.

Поздравляем и успеха



Пожелать хотим мы вам,Будьте справедливей всех вы,Будьте образцом для нас!

Твоя работа и опасна и трудна,

В подразделении специальном служишь,

Желаю в тонусе я быть тебе всегда,

Своей стране ты очень нужен!

С профессиональным праздником твоим,



Не знай, ты бед, желаю мира, счастья,Желаю, чтоб здоровье не подвело тебя,И чтобы обошли тебя ненастья!

Спецназ — это сила, так будьте сильны!

В спецназе служить — это ваше призвание!

Отважно служите всегда для страны,

Пусть вам удаются любые задания!

Желаю здоровья, успеха во всем,



Настроя хочу пожелать боевогоИ целей своих достигать день за днем!Пусть в жизни у вас будет радости много!

Спецназ! И все предельно ясно!

Отвага, доблесть — где опасно,

Обычно эта рота служит.

С приемами конкретно дружит.

И если кто поднимет руку —



Спецназовец обезоружит.Мы пожелаем вам ребятаОрлами быть и верить свято:

Надежность ваша всем нужна,

Как щит для всех, как меч она!

Мы с вашим днем вас поздравляем

Наград, побед вам всем желаем!

Сегодня поздравляю



Я боевой спецназ,Счастья пожелаюКаждому из вас.

Желаю операции

Проводить успешно,

Бойцами быть крутыми,

Иметь успех у женщин.

Стоит плечом к плечу



С вами пусть удача,Желаю вам здоровья,Любви, добра и счастья.

Есть такие подразделения

Для специального назначения,

Поздравляем мы их с торжеством,

С этим светлым и праздничным днем!

Пусть карьера ваша растет,



Жизнь пусть благами вечно цветет.Пусть сбываются ваши мечты,Поздравляем мы вас от души!

Источник: pozdravok.ru