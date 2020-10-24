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Искренние поздравления 24 октября с Днем спецназа 2020

08:51 24.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Как признание особых заслуг подразделений особого назначения в обеспечении стабильности в стране 24 октября указом Президента установлен как День подразделений специального назначения.

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Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий

В 1918 году для борьбы с повстанцами и с басмачами Средней Азии были созданы войска особого назначения, которые стали родоначальником современных войск специального назначения. Структура и названия этих войск за их историю менялись несколько раз, но суть оставалась неизменной — это группировки высококвалифицированных военнослужащих, предназначенные для розыска и задержания особо опасных вооруженных преступников, ликвидации бандформирований, освобождению заложников и прочих действий, требующих высокого уровня подготовки. Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий. Как признание особых заслуг подразделений особого назначения в обеспечении стабильности в стране 24 октября указом Президента установлен как День подразделений специального назначения.

Еще у Спецназа есть второй день рождения — 29 августа. В этот день отмечается «День спецназа Вооруженных Сил РФ». 29 августа 1957 году были сформированы 5 батальонов специального назначения.

Пожелаю в день спецназа

Наготове быть всегда,
Четко выполнять приказы,
Если вдруг пришла беда.

Быть накачанным и ловким,
Форму нужную держать,
Чтобы все вокруг девчонки
О тебе могли вздыхать!

Всех спецназовцев сегодня

Поздравляю от души,
Гордость вы страны огромной,
Вы, ребята, хороши.

Сил и счастья вам желаю,
Пусть опасность обойдет,
Каждый день пусть только радость,
Вдохновение несет.

Ждут всегда с любовью дома

Те, кто дорог вам, пускай.
А опасная работа
Даст богатый урожай.

Крепкий бицепс, зоркий глаз —
Это наш родной спецназ,
Сильный, мощный, боевой,
Мы гордимся всей страной.

Пожелаем будней лёгких,

На заданиях сноровки,
В деле выдержки отменной
И везенья, непременно!

С Днем подразделений спец. назначения,
Опасна работа у Вас, без сомнения,
Так пусть же опасность Вас обойдет,
Так пусть повышение ждет каждый год.

Вы гордость семьи и родителей гордость,

Почет, уваженье несет Ваша должность,
Желаю достигнуть цели, высот,
Пускай Вам везет и хранит пусть Господь,

Спецназ — как много в этом слове!
Выручали всех не раз.
Нельзя сегодня не напомнить,
Что праздник наступил у вас.

Поздравляем и успеха

Пожелать хотим мы вам,
Будьте справедливей всех вы,
Будьте образцом для нас!

Твоя работа и опасна и трудна,
В подразделении специальном служишь,
Желаю в тонусе я быть тебе всегда,
Своей стране ты очень нужен!

С профессиональным праздником твоим,

Не знай, ты бед, желаю мира, счастья,
Желаю, чтоб здоровье не подвело тебя,
И чтобы обошли тебя ненастья!

Спецназ — это сила, так будьте сильны!
В спецназе служить — это ваше призвание!
Отважно служите всегда для страны,
Пусть вам удаются любые задания!

Желаю здоровья, успеха во всем,

Настроя хочу пожелать боевого
И целей своих достигать день за днем!
Пусть в жизни у вас будет радости много!

Спецназ! И все предельно ясно!
Отвага, доблесть — где опасно,
Обычно эта рота служит.
С приемами конкретно дружит.

И если кто поднимет руку —

Спецназовец обезоружит.
Мы пожелаем вам ребята
Орлами быть и верить свято:

Надежность ваша всем нужна,
Как щит для всех, как меч она!
Мы с вашим днем вас поздравляем
Наград, побед вам всем желаем!

Сегодня поздравляю

Я боевой спецназ,
Счастья пожелаю
Каждому из вас.

Желаю операции
Проводить успешно,
Бойцами быть крутыми,
Иметь успех у женщин.

Стоит плечом к плечу

С вами пусть удача,
Желаю вам здоровья,
Любви, добра и счастья.

Есть такие подразделения
Для специального назначения,
Поздравляем мы их с торжеством,
С этим светлым и праздничным днем!

Пусть карьера ваша растет,

Жизнь пусть благами вечно цветет.
Пусть сбываются ваши мечты,
Поздравляем мы вас от души!

Источник: pozdravok.ru

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