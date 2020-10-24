День автомобилиста - 25 октября 2020: как отмечать и как поздравить любимого водителя

Выбрать подарок автолюбителю просто, если и сам водишь машину. Любая полезная вещь в машину или сертификат в автосалон (тем более что скоро пора менять резину на зимнюю) – уже отличный подарок автовладельцу.

День автомобилиста – этот праздник отмечается широко и практически повсеместно

День автомобилиста – этот праздник отмечается широко и практически повсеместно. День водителя (еще одно название этого праздника) можно считать "профессиональным праздником" почти всех, кто крутит баранку – по работе или своего родного авто. Еще иногда говорят: День шофера.

В Украине название праздника официально звучит как День автомобилиста и дорожника, в России – День работника автомобильного и городского транспорта. В этот день дарят поздравления таксисту и шиномонтажнику, сотрудникам транспортных предприятий, механикам, автослесарям и всем, чья работа связана с дорогами и автомашинами.

При этом и автолюбители не прочь получить поздравление с Днем водителя – пусть даже короткое или своими словами, просто открытка с Днем автомобилиста или прикольная картинка автомобилистку – тоже подойдут.

День автомобилиста – дата в 2020 году

Водители свой праздник всегда отмечают в 4-е воскресенье октября. В 2020 году День автомобилиста выпадает на 25-е число.

День автомобилиста – что подарить и традиции

Официальная власть в этот праздник лучшим сотрудникам вручает почетные грамоты и дипломы, награждает премиями. Родные и близкие дарят подарки и теплые слова.

Выбрать подарок автолюбителю просто, если и сам водишь машину. Любая полезная вещь в машину или сертификат в автосалон (тем более что скоро пора менять резину на зимнюю) – уже отличный подарок автовладельцу. Можно дарить видеорегистратор или автонавигатор новой модели. Если в семье скоро появится или уже подрастает малыш – то автокресло для ребенка.

Еще один вариант – столик, что крепится к рулю. На нем удобно перекусывать во время остановок в дороге или работать на ноутбуке, пока стоишь в пробке.

Можно подарить что-то для уюта в авто или для удобства водителя: красивые стильные чехлы, например. А вот водителю фуры, который в дороге проводит очень много часов подряд, пригодится сидение с подогревом или массажная накидка.

Для просто знакомого отлично подойдут шуточные подарки на день автомобилиста. В категорию "прикольные подарки для водителей" входят, к примеру:

забавная футболка или кепка (последняя – как альтернатива солнцезащитным очкам, чтоб солнце не слепило за рулем);

чашка в форме шин или светофора;

набор с коньяком и стопками – в форме автозаправочного пистолета или автозаправки (в интернете хватает подобных предложений);

просто вкусный тортик или, скажем, мясное ассорти.

День автомобилиста: поздравления

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

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Сегодня в День автомобилиста

Я пожелаю от души:

Не мчаться быстро и со свистом,

А просто скорость ты держи!

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Желаю ровной жизненной дороги и море счастья на пути! Пусть колеса крутятся легко, а тормоз всегда вовремя срабатывает! Драйва, радости, солидных достижений, преданных товарищей. С Днем автомобилиста!

Источник: glavred.info