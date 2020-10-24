24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

День автомобилиста - 25 октября 2020: как отмечать и как поздравить любимого водителя

22:00 24.10.2020 Фото: pikist.com
0

Выбрать подарок автолюбителю просто, если и сам водишь машину. Любая полезная вещь в машину или сертификат в автосалон (тем более что скоро пора менять резину на зимнюю) – уже отличный подарок автовладельцу.

% name% title
День автомобилиста – этот праздник отмечается широко и практически повсеместно

День автомобилиста – этот праздник отмечается широко и практически повсеместно. День водителя (еще одно название этого праздника) можно считать "профессиональным праздником" почти всех, кто крутит баранку – по работе или своего родного авто. Еще иногда говорят: День шофера.

В Украине название праздника официально звучит как День автомобилиста и дорожника, в России – День работника автомобильного и городского транспорта. В этот день дарят поздравления таксисту и шиномонтажнику, сотрудникам транспортных предприятий, механикам, автослесарям и всем, чья работа связана с дорогами и автомашинами.

При этом и автолюбители не прочь получить поздравление с Днем водителя – пусть даже короткое или своими словами, просто открытка с Днем автомобилиста или прикольная картинка автомобилистку – тоже подойдут.

День автомобилиста – дата в 2020 году
Водители свой праздник всегда отмечают в 4-е воскресенье октября. В 2020 году День автомобилиста выпадает на 25-е число.

День автомобилиста – что подарить и традиции
Официальная власть в этот праздник лучшим сотрудникам вручает почетные грамоты и дипломы, награждает премиями. Родные и близкие дарят подарки и теплые слова.

Выбрать подарок автолюбителю просто, если и сам водишь машину. Любая полезная вещь в машину или сертификат в автосалон (тем более что скоро пора менять резину на зимнюю) – уже отличный подарок автовладельцу. Можно дарить видеорегистратор или автонавигатор новой модели. Если в семье скоро появится или уже подрастает малыш – то автокресло для ребенка.

Еще один вариант – столик, что крепится к рулю. На нем удобно перекусывать во время остановок в дороге или работать на ноутбуке, пока стоишь в пробке.

Можно подарить что-то для уюта в авто или для удобства водителя: красивые стильные чехлы, например. А вот водителю фуры, который в дороге проводит очень много часов подряд, пригодится сидение с подогревом или массажная накидка.

Для просто знакомого отлично подойдут шуточные подарки на день автомобилиста. В категорию "прикольные подарки для водителей" входят, к примеру:

забавная футболка или кепка (последняя – как альтернатива солнцезащитным очкам, чтоб солнце не слепило за рулем);
чашка в форме шин или светофора;
набор с коньяком и стопками – в форме автозаправочного пистолета или автозаправки (в интернете хватает подобных предложений);
просто вкусный тортик или, скажем, мясное ассорти.

День автомобилиста: поздравления
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

***

Сегодня в День автомобилиста

Я пожелаю от души:

Не мчаться быстро и со свистом,

А просто скорость ты держи!

***

Желаю ровной жизненной дороги и море счастья на пути! Пусть колеса крутятся легко, а тормоз всегда вовремя срабатывает! Драйва, радости, солидных достижений, преданных товарищей. С Днем автомобилиста!

Источник: glavred.info

День автомобилиста 2020 когда отмечается поздравления праздник традиции что подарить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День автомобилиста - 25 октября 2020: как отмечать и как поздравить любимого водителя
22:00 24-10-2020
День автомобилиста - 25 октября 2020: как отмечать и как поздравить любимого водителя
Похищенная педофилом. Историю школьницы из Оренбурга покажут на ТВ
21:30 24-10-2020
Похищенная педофилом. Историю школьницы из Оренбурга покажут на ТВ
День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября
21:00 24-10-2020
День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября
БердскТы же хочешь, чтобы твой ребенок не погиб? Тогда этот текст для тебя
20:30 24-10-2020
Ты же хочешь, чтобы твой ребенок не погиб? Тогда этот текст для тебя
На какую дату выпадает Дмитриевская родительская суббота по церковному календарю в 2020 году
20:00 24-10-2020
На какую дату выпадает Дмитриевская родительская суббота по церковному календарю в 2020 году
БердскВидео-крик: Варварским способом уничтожаются молодые и здоровые сосны в лесу Бердска 3
19:33 24-10-2020
Видео-крик: Варварским способом уничтожаются молодые и здоровые сосны в лесу Бердска
Вселенная подталкивает вас к действиям через некоторые вещи в доме
19:30 24-10-2020
Вселенная подталкивает вас к действиям через некоторые вещи в доме
Польским женщинам запрещают делать аборты. Они вышли протестовать против среднековья
19:23 24-10-2020
Польским женщинам запрещают делать аборты. Они вышли протестовать против среднековья
Гороскоп-2021 для всех женщин по знакам Зодиака
19:00 24-10-2020
Гороскоп-2021 для всех женщин по знакам Зодиака
25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника 1
19:00 24-10-2020
25 октября - Международный день тещи 2020. Чудесные поздравления, стихи, проза, смс, история праздника