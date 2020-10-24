Похищенная педофилом. Историю школьницы из Оренбурга покажут на ТВ-3

Седьмой выпуск проекта «Вернувшиеся», одной из тем которого стало дело о похищении 12-летней девочки «краснокамским педофилом», 23 октября вышел в эфир федерального канала.

Съёмки очередной серии проходили в Оренбурге в сентябре этого года. В них принимали участие родственники школьницы, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры поисково-спасательного отряда «ОренСпас».

-17 января 2017 года все силы полиции Оренбурга были брошены на поиски похищенной 12-летней девочки. На нее напал мужчина, затолкал в машину и увез в неизвестном направлении. Её поиск стал самым «народным» поиском в Оренбурге, в котором принимал участие практически весь город, — говорится в анонсе проекта.

Похищение школьницы

Юрия Тиунова задержали в Оренбурге в январе 2017 года. После неудачной попытки похищения двух школьниц, он затолкал в багажник своей машины 12-летнюю девочку. Педофила нашли на городской свалке. Он не успел причинить серьёзного вреда школьнице.

Оперативно сработали волонтеры, развернувшие масштабную поисковую операцию. В момент совершения обоих преступлений обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



В Оренбург, со слов родственников, Тиунов переехал, «чтобы начать новую жизнь». Известно, что насильник угрожал похищенной девочке: «Ты у меня не первая, я маньяк! Будешь плохо себя вести — убью и закопаю».



Другие преступления

Во время проверки подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, выяснилось, что Тиунов надругался над двумя мальчиками в Краснокамске и убил ребёнка в Пермском крае.

При проверке по ДНК-учетам удалось выявить совпадение генотипа похитителя с генотипом лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности двоих детей в Краснокамске 8 марта 2011 года.

Во время следствия педофил написал явку с повинной и признался в своей причастности к исчезновению семилетнего мальчика в Краснокамске. Он рассказал, что спрятал тело ребенка на дачном участке своих родителей. В ходе оперативных мероприятий следователи обнаружили останки убитого мальчика.

В первые месяцы после пропажи семилетнего ребёнка следователи, сотрудники полиции, волонтеры прочесали каждый двор, каждый водоем в Краснокамске и его окрестностях. Было взято более 2 тысяч проб ДНК. Под подозрение попало все мужское население. Исследовались сотни событий, тысячи документов, за информацию о мальчике было объявлено вознаграждение.

С первого дня преступник наблюдал за ходом поисков мальчика и был уверен, что его не вычислят. 29-летний житель Краснокамска действительно не попал в то время в круг подозреваемых: это бывший сотрудник полиции, положительный, из хорошей семьи.



Уголовное дело Тиунова было передано в Пермь. Следствие длилось почти год. В дело «краснокамского педофила» вошли 42 тома.

В декабре 2017 года Пермский суд приговорил его к пожизненному заключению. В 2018 году Верховный суд оставил приговор педофилу без изменения.

О проекте

Документальный проект «Вернувшиеся» впервые вышел в эфир 18 октября 2019 года и сразу стал хитом ТВ-3, который посмотрели свыше 22 млн зрителей. «Вернувшиеся» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социально-ответственное СМИ».

Каждый год в России бесследно исчезает более 120 000 человек. Как не потеряться и что делать, если это всё-таки случилось? Как выжить в экстремальных условиях российской природы? Что нужно сделать родственникам, если потерялся кто-то из близких? Как стать волонтёром поискового отряда и какие навыки могут пригодиться в поисковых операциях?

На эти вопросы отвечают эксперты программы «Вернувшиеся» – представители поисково-спасательных отрядов в различных регионов России. Авторы проекта считают, что возможно, эти знания однажды помогут кому-то из зрителей спасти себя и близких.

Источник: orenburg.media