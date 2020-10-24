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Ты же хочешь, чтобы твой ребенок не погиб? Тогда этот текст для тебя

20:30 24.10.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Со следующей недели новосибирские школы закрыты на осенние каникулы. В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мероприятия, кружки и спортивные секции стали недоступны для школьников.

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В осенние каникулы позаботьтесь о безопасности детей. Советы родителям от спасателей

Со следующей недели новосибирские школы закрыты на осенние каникулы. В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мероприятия, кружки и спортивные секции стали недоступны для школьников. Многие дети останутся дома одни без должного контроля со стороны взрослых. В ограниченном квартирой пространстве, с массой свободного времени и отсутствием интересных занятий, нереализованная активность детей может привести к различным бедам. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности своих детей, а также разъяснить им правила безопасного поведения в быту и в различных экстремальных ситуациях, когда рядом нет никого из взрослых.

Не допускайте игры детей на водоемах

Водоемы считаются наиболее опасными в период осеннего ледостава. Самое главное – не допускать одиночных прогулок и игр детей у воды. Не стоит приближаться к береговым зонам водоемов, измерять их глубину и проверять прочность льда ударами ноги. Необходимо объяснить детям опасность нахождения у водоемов без сопровождения взрослых, и обязательно научить ребенка действиям, если он вдруг оказался в воде.

Не оставляйте детей одних дома

Так же в период каникул велика опасность возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Не оставляйте малышей одних без присмотра. Объясните, чем опасен огонь и расскажите основные правила пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники. Не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры, самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Храните спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара.

Не разрешайте детям гулять в опасных местах

Расскажите своим малышам про правила дорожного движения и насколько важно их соблюдать. Напомните, что нельзя гладить и тем более дразнить уличных животных. Объясните детям, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, принимать от них подарки или угощения, уходить с ними или садиться в машину. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки. Помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра и чаще напоминайте им элементарные правила безопасности. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и телефоны экстренной помощи 101 и 112.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Новосибирской области предлагает родителям установить в смартфонах детей мобильное приложение «Советы спасателя», с помощью которого можно быстро получить грамотные рекомендации по действиям при любой экстремальной ситуации.

В мобильном приложении «Советы спасателя» перечислены алгоритмы оказания первой помощи при острых заболеваниях, травмах и других неотложных состояний. Пользователи узнают, как правильно вести себя, если разбился градусник, укусила собака, возник пожар – в пособии есть многочисленные советы по первоочередным действиям и даны также правила безопасности при авариях, пожарах, при появлении запаха газа и топке печей. Ознакомиться с полным перечнем рекомендаций очень просто, установив в своих смартфонах мобильное приложение «Советы спасателя», которое доступно для скачивания и установки через сервис компаний PlayMarket и AppStore.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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