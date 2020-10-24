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Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 24 октября 2020 в России и мире

07:30 24.10.2020 Фото: pexels
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Полный перечень праздников, отмечаемых в России и мире на 24 октября 2020 года, а также все важные события на эту дату.

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День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) - США

• День любви к тёплым носкам
День подразделений специального назначения ВС РФ (День военного спецназа), поздравления с праздником.
• Праздник любителя бильярда

• День памяти ракетчиков
День Организации Объединённых Наций (United Nations Day)
• Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)
Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)
• Неделя разоружения (Disarmament Week)
• День памяти преподобного Льва Оптинского
• Всемирный день рубца (World Tripe Day)
• День психа (National Crazy Day) - США
• День еды (National Food Day) - США
• День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) - США
• День «Верните своё время» (Take Back Your Time Day) - США
• Чёрный четверг (Black Thursday) - США
• День варёной колбасы «Болонья» (National Bologna Day) - США
• День программиста (Chinese Programmer`s Day) - Китай
• День работников стандартизации и метрологии - Кыргызстан
• День независимости - Замбия
• День дипломатического работника - Кыргызстан
• День народного сопротивления (День Суэца) - Египет
• Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия, Александра
• Филиппов день (Филиппова канитель)

1745 – императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.
1857 – выпускники Кембриджского университета (Великобритания) основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
1897 – в Санкт-Петербурге проведён первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч.
1909 – первый в России демонстрационный полёт на самолёте «Вуазен» совершил французский механик Ж. Легань, пролетев около 1,5 км на высоте 10 м на Гатчинском военном поле.

1928 – в газете «Правда» опубликовано сообщение, что художественно-политический совет Главреперткома принял решение о запрещении к постановке пьесы М. Булгакова «Бег», как «идеализирующей» белогвардейцев. Не помогла и высокая оценка, данная пьесе Горьким, Луначарским, Станиславским, Немировичем-Данченко и др.
1935 – на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда, изготовленная в Донбассе.
1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.
1950 - В СССР создан армейский спецназ.
1962 – СССР объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.
1977 – совершил испытательный полёт первый советский широкофюзеляжный самолёт «Ил-86».
1992 – в Москве создан Фронт Национального Спасения.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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