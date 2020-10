Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 24 октября 2020 в России и мире

День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) - США

• День любви к тёплым носкам

• День подразделений специального назначения ВС РФ (День военного спецназа), поздравления с праздником.

• Праздник любителя бильярда



• День памяти ракетчиков День Организации Объединённых Наций (United Nations Day)• Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)• Неделя разоружения (Disarmament Week)• День памяти преподобного Льва Оптинского• Всемирный день рубца (World Tripe Day)• День психа (National Crazy Day) - США• День еды (National Food Day) - США• День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) - США• День «Верните своё время» (Take Back Your Time Day) - США• Чёрный четверг (Black Thursday) - США• День варёной колбасы «Болонья» (National Bologna Day) - США• День программиста (Chinese Programmer`s Day) - Китай• День работников стандартизации и метрологии - Кыргызстан• День независимости - Замбия• День дипломатического работника - Кыргызстан• День народного сопротивления (День Суэца) - Египет• Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия, Александра• Филиппов день (Филиппова канитель)

1745 – императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.

1857 – выпускники Кембриджского университета (Великобритания) основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.

1897 – в Санкт-Петербурге проведён первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч.

1909 – первый в России демонстрационный полёт на самолёте «Вуазен» совершил французский механик Ж. Легань, пролетев около 1,5 км на высоте 10 м на Гатчинском военном поле.



1928 – в газете «Правда» опубликовано сообщение, что художественно-политический совет Главреперткома принял решение о запрещении к постановке пьесы М. Булгакова «Бег», как «идеализирующей» белогвардейцев. Не помогла и высокая оценка, данная пьесе Горьким, Луначарским, Станиславским, Немировичем-Данченко и др.1935 – на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда, изготовленная в Донбассе.1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.1950 - В СССР создан армейский спецназ.1962 – СССР объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.1977 – совершил испытательный полёт первый советский широкофюзеляжный самолёт «Ил-86».1992 – в Москве создан Фронт Национального Спасения.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend