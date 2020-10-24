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Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые

12:08 24.10.2020 Фото: Nso.ru
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Выяснилось, что все зависит от тяжести течения заболевания.

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Больные коронавирусом могут быть заразны до 20 дней

Американские учёные выяснили, сколько дней пациенты с COVID могут заражать других. Выяснилось, что всё зависит от тяжести течения заболевания.

В Университете штата Орегон выяснили, какое количество дней пациенты с COVID-19 могут заражать окружающих. Учёные пришли к выводу, что чем легче течение болезни, тем меньше опасности представляют больные.

Так, при лёгкой форме пациентам с коронавирусом требуется изоляция от окружающих на 10 дней. На этот срок стоит изолироваться и тем, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Что касается больных с тяжёлой формой инфекции, то они представляют угрозу для окружающих на протяжении 20 дней. Выводы сделаны на основе оценки жизнеспособности вируса методом ПЦР.

COVID-19 больные коронавирус пациенты ПЦР симптом
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