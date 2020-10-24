Настоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 348 бердчан, переболевших коронавирусом.

Всего в Бердске официально зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 24 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1577 жителя города (+380 за неделю), из них 759 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 348 пациентов (+12 за неделю). Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 80 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 24 октября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом.