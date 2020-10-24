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Завалит снегом Бердск 24 октября? Минус обещают синоптики

08:42 24.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Днем столбик термометра будет колебаться на отметке около нуля градусов.

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Снег вскоре сменится дождем в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, днем по северо-востоку местами умеренные, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до +2°С, днем -2, +3.

В Бердске 24 октября синоптики обещают снег и минусовую температуру. Днем столбик термометра будет колебаться около нуля градусов. Такую же погоду, но на пару градусов теплее прогнозируют в Бердске на воскресенье, 25 октября.

гидрометцентр минус прогноз синоптики снег
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