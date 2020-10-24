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Где бушует коронавирус в России? Список регионов: вошла ли Новосибирская область

09:35 24.10.2020 Фото: ИКЦ
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В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего.

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Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Где бушует коронавирус в России? Список регионов: вошла ли Новосибирская областьТяжелых ковид-пациентов больше во вторую волну коронавируса, подтвердили врачи Новосибирской областиЕщё 206 новостей

Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, в "зеленой" зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый пояснил, что карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" - 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные); "темно-красные" - 1,2-1,4 (тяжелые).

"В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября <...> Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категории попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ", - пояснил Тавадян.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 октября в Новосибирской области зарегистрировали максимальный прирост заразившихся за сутки с начала пандемии - 186.

В "светло-красную" зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

Удовлетворительной с распространением COVID-19 можно назвать ситуацию в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской области, Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестане, Магаданской области, Подмосковье, Мордовии, Челябинской, Ростовской, Рязанской областях, Ставрополье, Калужской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Саратовской областях, Москве, Мурманской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской областях, Северной Осетии – Алании, Тамбовской, Курской, Тверской областях, Крыму, Свердловской области, Кабардино-Балкарии, Омской область и Тюменской областях, Коми и Якутии.

"Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область". – заключил эксперт.

COVID-19 коронавирус распространение регионы
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