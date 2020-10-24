Это жесть: Опасное и критическое по COVID-19 время назвали в ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он. "Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - предупредил глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что "слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19". Это ведет к тому, что сейчас больницы близки или уже исчерпали свои возможности, хотя "еще только октябрь", сказал он. Глава ВОЗ призвал лидеров государств без промедления предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ. По его словам, с этой целью следует принять ряд мер, в частности "честно проанализировать ситуацию" в своей стране и быстро скорректировать мероприятия по борьбе с инфекцией там, где заболеваемость растет. Кроме того, нужно "честно и ясно" информировать общественность о реальной ситуации, а также помочь жителям и бизнесу преодолеть трудности.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на нехватку кислорода в лечебных учреждениях ряда стран. "Согласно оценкам, в некоторых из беднейших государств имеется, видимо, лишь "от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов", - отметил он.

По данным ВОЗ, по состоянию на 16:34 мск 23 октября, в мире было зарегистрировано 41 570 883 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе 1 134 940 случаев с летальным исходом.