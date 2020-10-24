24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Это жесть: Опасное и критическое по COVID-19 время назвали в ВОЗ.

10:58 24.10.2020 Фото: pexels.com
0

Глава ВОЗ призвал лидеров государств без промедления предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

% name% title
В ВОЗ заявили, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он. "Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - предупредил глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что "слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19". Это ведет к тому, что сейчас больницы близки или уже исчерпали свои возможности, хотя "еще только октябрь", сказал он. Глава ВОЗ призвал лидеров государств без промедления предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ. По его словам, с этой целью следует принять ряд мер, в частности "честно проанализировать ситуацию" в своей стране и быстро скорректировать мероприятия по борьбе с инфекцией там, где заболеваемость растет. Кроме того, нужно "честно и ясно" информировать общественность о реальной ситуации, а также помочь жителям и бизнесу преодолеть трудности.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на нехватку кислорода в лечебных учреждениях ряда стран. "Согласно оценкам, в некоторых из беднейших государств имеется, видимо, лишь "от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов", - отметил он.

По данным ВОЗ, по состоянию на 16:34 мск 23 октября, в мире было зарегистрировано 41 570 883 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе 1 134 940 случаев с летальным исходом.

COVID-19 заболеваемость коронавирус ограничения Тедрос Аданом Гебрейесус ВОЗ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько мир сможет выдержать новую заразу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
13:08 24-10-2020
Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
12:55 24-10-2020
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
12:43 24-10-2020
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
12:31 24-10-2020
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
БердскНастоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
12:20 24-10-2020
Настоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
12:08 24-10-2020
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
11:56 24-10-2020
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
11:42 24-10-2020
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске
11:26 24-10-2020
Очереди из машин
БердскЗима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?
11:09 24-10-2020
Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?