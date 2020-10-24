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Закрыли на карантин общежития НГУ. Уходят на дистанционку студенты

10:05 24.10.2020 Фото: Nso.ru
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Вход посторонним запрещен. Новые правила из-за коронавируса начнут действовать с 26 октября. Как долго продлятся такие ограничения, пока неизвестно.

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Общежития НГУ закрыли из-за коронавируса

Новосибирский государственный университет вновь закрыл общежития из-за коронавирусной инфекции. Распоряжение уже подписано и вступил в силу в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Доступ к общежитиям НГУ теперь ограничен для студентов, которые не проживают в студгородке. Закрепляющий правила документ подписал ректор университета Михаил Федорук. Они начнут действовать с начала следующей рабочей недели. Как долго продлятся такие ограничения, пока неизвестно.

Как указано в документе, вынужденные меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Последний раз НГУ закрывал общежития на карантин во время первой волны коронавируса, в марте. Доступ к ним возобновили 1 сентября приказом главы учебного заведения.

Студенты НГУ постепенно переходят на дистанционное обучение. Так, институт медицины и психологии учится на удаленке с 21 октября, физический факультет — перейдет на дистанционный формат 26 октября, а механико-математический — с 1 и 9 ноября.

дистанционное обучение карантин коронавирус общежития университет НГУ
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