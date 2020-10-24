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Нужно ли носить маски в мороз, оценил врач

10:17 24.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он посоветовал надевать маску не на улице, а при входе в помещение, где минусовой температуры быть не может.

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Врач оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре. Об этом пишет портал E1.ru News.

Он ответил на вопрос о том, стоит ли надевать средство защиты в мороз.

«Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла», — объяснил доктор.

По словам Соловьева, маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте. В таких местах температуры ниже нуля, по его словам, быть не должно.

Если ткань маски намокла, то пора ее заменить, считает врач. Он посоветовал надевать маску не на улице, а при входе в помещение, и добавил, что через мокрую ткань сложно дышать.

врач маски минус мороз Александр Соловьев
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