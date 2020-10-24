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Задавила шедшую по обочине пенсионерку фура Scania на трассе К17Р в Новосибирской области

10:46 24.10.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на месте. Грузовик ехал со стороны рабочего поселка Ордынское в направлении Новосибирска.

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На месте смертельного ДТП работает полиция

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

23 октября в 19.20 в Ордынском районе водитель 1985 года рождения грузового автомобиля Scania, следовавший по автодороге К17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» со стороны рабочего посёлка Ордынское в направлении Новосибирска, на 74-м км трассы совершил наезд на пешехода, который шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

ДТП задавила наезд на пешехода скончалась фура ГУ МВД по НСО
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