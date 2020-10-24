24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?

11:09 24.10.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
1

Синоптики обещают снегопады несколько дней. Но вскоре температура вновь повысится до +10 и зарядят дожди.

% name% title
Бердск засыпает снегом 24 октября 2020

С утра 24 октября Бердск засыпает снегом. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" делятся снимками первого серьезного снегопада.

Возможно, снежный покров сохранится в Бердске на выходные. Синоптики прогнозируют 24 и 25 октября минусовую температуру (ночью до -5 градусов) и осадки в виде снега.

Впрочем, уже в понедельник, 26 октября, в Бердск вернутся дожди, потеплеет до +5. Значит, пока не приходится ждать установления постоянного снежного покрова. Более того, по прогнозам синоптиков, 27 октября воздух в Бердске прогреется до 10 градусов тепла.

________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск — новости Бердска, недвижимость Бердска, частные объявления Бердскhttps://kurer-sreda.ru

осадки прогноз снегопад снежный покров
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
13:08 24-10-2020
Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
12:55 24-10-2020
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
12:43 24-10-2020
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
12:31 24-10-2020
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
БердскНастоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
12:20 24-10-2020
Настоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
12:08 24-10-2020
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
11:56 24-10-2020
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
11:42 24-10-2020
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске
11:26 24-10-2020
Очереди из машин
БердскЗима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?
11:09 24-10-2020
Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?