Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?

Синоптики обещают снегопады несколько дней. Но вскоре температура вновь повысится до +10 и зарядят дожди.

Бердск засыпает снегом 24 октября 2020

С утра 24 октября Бердск засыпает снегом. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" делятся снимками первого серьезного снегопада.

Возможно, снежный покров сохранится в Бердске на выходные. Синоптики прогнозируют 24 и 25 октября минусовую температуру (ночью до -5 градусов) и осадки в виде снега.

Впрочем, уже в понедельник, 26 октября, в Бердск вернутся дожди, потеплеет до +5. Значит, пока не приходится ждать установления постоянного снежного покрова. Более того, по прогнозам синоптиков, 27 октября воздух в Бердске прогреется до 10 градусов тепла.

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