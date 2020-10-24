24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске

11:26 24.10.2020 Фото: vk.com
0

На ответ главы минздрава Хальзова о том, что скорая помощь справляется, медики предложили ему самому поучаствовать в оказании помощи больным коронавирусом. Больницы не справляются с ростом зараженных.

% name% title
В Новосибирске около больницы №11 собралась очередь из машин скорой помощи

Очередь из 15 машин скорой помощи образовалась возле городской клинической больницы №11 в Новосибирске вечером в пятницу.

Как пишут местные СМИ, врачи жалуются на коллапс в больницах из-за роста заболевших коронавирусом и ОРВИ. В госпиталях не успевают принимать больных. Время ожидания машин скорой помощи в очереди составляет 5-7 часов. За это время скапливается порядка 15 машин, днем и вовсе по 17.

Медики жалуются, что не успевают просто доехать до больных, а вызовы продолжают поступать.

Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что ковидные бригады справляются со своей задачей. На это заявление медики отреагировали остро и предложили министру самому поучаствовать в оказании помощи больным коронавирусом.

Напомним, ранее в минздраве называли причину очередей из машин скорой помощи - необходимо обрабатывать транспорт после перевозки ковидных больных.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" с приходом второй волны коронавируса, в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ создали 2 ковидных и 2 инфекционных бригады. Впрочем, и оставшиеся 4 машины с линейными бригадами тоже попадают на вызов к зараженным.

COVID-19 вызовы коллапс коронавирус очередь скорая помощь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как можно изменить ситуацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
13:08 24-10-2020
Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
12:55 24-10-2020
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
12:43 24-10-2020
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
12:31 24-10-2020
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
БердскНастоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
12:20 24-10-2020
Настоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
12:08 24-10-2020
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
11:56 24-10-2020
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
11:42 24-10-2020
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске
11:26 24-10-2020
Очереди из машин
БердскЗима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?
11:09 24-10-2020
Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?