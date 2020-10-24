Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске

Очередь из 15 машин скорой помощи образовалась возле городской клинической больницы №11 в Новосибирске вечером в пятницу.
Как пишут местные СМИ, врачи жалуются на коллапс в больницах из-за роста заболевших коронавирусом и ОРВИ. В госпиталях не успевают принимать больных. Время ожидания машин скорой помощи в очереди составляет 5-7 часов. За это время скапливается порядка 15 машин, днем и вовсе по 17.
Медики жалуются, что не успевают просто доехать до больных, а вызовы продолжают поступать.
Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что ковидные бригады справляются со своей задачей. На это заявление медики отреагировали остро и предложили министру самому поучаствовать в оказании помощи больным коронавирусом.
Напомним, ранее в минздраве называли причину очередей из машин скорой помощи - необходимо обрабатывать транспорт после перевозки ковидных больных.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" с приходом второй волны коронавируса, в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ создали 2 ковидных и 2 инфекционных бригады. Впрочем, и оставшиеся 4 машины с линейными бригадами тоже попадают на вызов к зараженным.