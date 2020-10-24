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Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил

11:42 24.10.2020 Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля вентиляции.

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Женщина с четырьмя детьми погибли в пылающем доме в Якутии

В Намском районе Якутии крупный пожар произошел в доме, расположенном в селе Крест-Кытыл. Возгорание возникло в ночь на 24 октября.

Как сообщает региональный главк МЧС РФ, прибывшие на место спасатели обнаружили в здании тела женщины и четверых детей. Также в доме находился мужчина, который пострадал в пожаре.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля вентиляции.

"В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 кв. м. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

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