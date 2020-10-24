Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители

Они не верят, что 5-летняя Катя Четина, исчезнувшая в 2010 году могла утонуть. Тело пропавшего ребенка не нашли. Но и живой ее с тех пор никто не видел.

Родители пропавшей девочки заплатят миллион за информацию о ее местонахождении

В Пермском крае родители Кати Четиной продолжают поиски спустя 10 лет, как она пропала. Все эти годы они пытаются всеми способами получить информацию о дочке. В официальной группе, посвященной девочке, появилось объявление о вознаграждении. Родители Кати готовы заплатить 1 миллион рублей за информацию, которая поможет найти их ребенка.

Пятилетняя Катя Четина пропала 12 июня 2010 года. Вместе с родителями она отдыхала на берегу реки Сылвы в Кунгурском районе, неподалеку от камня Ермак. По словам родителей, девочка играла с другими детьми, а потом неожиданно исчезла. В то, что ребенок мог утонуть, родители не верят. Водолазы тело не нашли, хотя девочку искали долго.

— Надежда умирает последней. Катя пропала в возрасте 5 лет, сейчас ей 15. Возможно, ее данные изменены. Мы просим всех, кто что-то знает о Кате и ее местоположении, но боится рассказать: поставьте нас в известность о ее судьбе, — говорится сообщении.